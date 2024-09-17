Altın fiyatları düşüşte! İşte 17 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

17 Eylül 2024 07:00 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 07:10

Yeni haftaya rekorla başlayan altın fiyatları haftanın ikinci günü düşüşe geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 17 Eylül 2024 altın fiyatları...

Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 581 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 2 milyon 848 bin liraya yükseldi. Serbest piyasada ise şu sıralar gram altın​ 2.818,98 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.686,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 17 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.818,60

Satış 2.818,98

17 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.627,00

Satış 4.686,00

17 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.226,00

Satış 9.367,00

17 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.450,00

Satış 18.666,00

17 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.577,86

Satış 2.578,17