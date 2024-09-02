Altın fiyatları düşüşte! İşte 2 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

02 Eylül 2024 07:18 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 07:52

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım aracı altında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın, faiz konusunda düşüşe geçileceğine yönelik mesajları üzerine altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmıştı.

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.734,41 TL'den, çeyrek altın ise 4.590,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 2 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

2 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.733,62

Satış 2.734,01

2 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.514,00

Satış 4.590,00

2 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.056,00

Satış 9.171,00

2 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.084,00

Satış 18.286,00

2 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.496,42

Satış 2.496,83