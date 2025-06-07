Altın fiyatları düşüşte! Gram altın ne kadar oldu? İşte 7 Haziran güncel altın fiyatları...

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde altın fiyatları yatırımcılar ve alım-satım yapanlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatlarında dün başlayan dert düşüş bugün de devam ediyor. Peki altındaki düşüşün ardından gram altın bugün kaç lira? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Haziran Cumartesi güncel altın fiyatları...

Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Alım-satım yapanlar ve yatırımcılar da gelişmeleri yakından takip ediyor. Haftaya inişli-çıkışlı başlayan altın fiyatlarındaki sert düşüş bugün de etkisini sürdürüyor. Dün 4.256 TL’yi gören gram altın, bugün 4.175,92 TL'yi gördü. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Çeyrek altın ne kadar? İşte 7 Haziran Cumartesi güncel altın fiyatları...

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

İşte 7 Haziran 2025 tarihi itibarıyla güncel altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 4.175,92 TL – Satış 4.176,78 TL



Ons Altın: Alış 3.310,03 dolar – Satış 3.310,71 dolar



Çeyrek Altın: Alış 6.784,00 TL – Satış 6.890,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.567,00 TL – Satış 13.782,00 TL



Tam Altın: Alış 27.334,96 TL – Satış 27.874,55 TL



Cumhuriyet Altını: Alış 27.050,00 TL – Satış 27.438,00 TL