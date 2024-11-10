Altın fiyatları erimeye devam ediyor | 10 Kasım 2024 gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

10 Kasım 2024 06:49 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 06:54

Altın fiyatları, ABD Başkanlık seçiminin ardından döviz kuru ve uluslararası altın fiyatlarına bağlı olarak iniş ivmesini sürdürüyor. İşte 10 Kasım 2024 gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

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İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına sinyal! "Benim için alım zamanı gelmiştir"

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına sinyal! "Benim için alım zamanı gelmiştir"

Kasım 2024 itibarıyla Türkiye’de altın fiyatlarında dikkat çeken bir dalgalanma gözleniyor. Küresel ve yerel ekonomik gelişmelerle şekillenen altın fiyatları, özellikle ABD başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan belirsizlik ortam, Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve ABD’deki ekonomik veriler gibi faktörlerden büyük ölçüde etkileniyor. Son günlerde Fed’in faiz indirim beklentisi arttıkça dünya genelinde altın fiyatlarında artış eğilimi hızlanmış durumda​. Buna karşın Türkiye'de altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Türkiye’de 3.026 TL seviyesine kadar indi. Çeyrek altın ise 5.115 TL civarında işlem görürken, tam altın 20.407 TL seviyelerinde​.

Küresel piyasalarda ons altın, 2.740 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Altın fiyatlarındaki yükselişte jeopolitik gerginlikler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı etkili olurken, ABD tarım dışı istihdam verileri gibi ekonomik göstergeler de altın piyasasını yönlendiriyor​.

Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle altına olan talep de artış gösteriyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının kısa vadede yüksek seyredeceğini öngörürken, Fed’in önümüzdeki kararları ve küresel ekonomi ile ilgili gelişmeler bu trendin devamlılığı açısından belirleyici olacaktır.

10 KASIM 2024 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI