Altın fiyatları eylül ayına kilitlendi! Piyasalarda beklenmeyen hareketlilik: Uzmanlar tek tek değerlendirdi

28 Ağustos 2024 13:00 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:10

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Altın fiyatları ABD Başkanı Jerome Powell’in açıklamaları sonrasında hızlı bir yükselişin içine girdi. Yılbaşından bu yana sık sık rekor seviyeleri test eden altının yılın son çeyreğinde yeni bir hikâye yazması bekleniyor. ABD ekonomisinden gelen verileri belirleyici olmaya devam ederken merkez bankası alımları ve bireysel yatırımcının talebi de fiyatları etkiliyor. Uzmanlar eylül ayında altının izleyeceği seyri anlattı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Piyasalar bu hafta PCE verilerini ve ülkedeki 2. çeyrek GSYİH rakamlarını bekliyor. CME FedWatch Tool'a göre eylül ayında 25 baz puanlık indirim olasılığı yüzde 71, 50 baz puanlık faiz indirimi yüzde 29 olarak fiyatlanıyor.

Piyasalar yılın geri kalanı için 100 baz puanlık bir indirim öngörüyor. Yatırımcılardan gelen temkinli adımlarla ons altın 2 bin 500 dolara geriledi.

Gram altın Kapalıçarşı’da 2 bin 800 lira seviyelerinde alım satımlara devam ediyor. Çeyrek altın, çeyrek altın 4 bin 593 liradan ve Cumhuriyet altını 18 bin 297 liradan satılıyor.

ALTINA TALEP AZALDI

Güncel gelişmeler takip edilirken eylül ayında altının alacağı pozisyon da merak ediliyor. Analistler, değerli metal piyasalarının aşırı alımlı seyretmediğini ifade etti.

Kriptokoin'de yer alan habere göre, MKS PAMP Araştırma ve Metal Stratejisi Başkanı Nicky Shiels, geçtiğimiz haftaki girişlerin 2019 faiz indirim döngüsünde önce görülen girişlerin yaklaşık dörtte biri büyüklüğünde olduğunu söyledi. Shiels’e göre yükselmek için altının hala geniş bir yeri var.

GÖZLER FED KARARINDA

2024 yılı boyunca altın fiyatlanmalarını merkez bankası alımları ve Asya bireysel yatırımcılarının talebi belirledi. Analistler FED gevşemesiyle beraber altına olan ilginin yeniden hızlanacağını ifade ediyor.

Başka bir piyasa analisti ise altın piyasasının henüz tam potansiyelini görmediğini ifade ediyor. Analistlere göre, altın uzun vadeli bir yükseliş trendinde kalmaya devam edecek. Hisse senedi piyasalarındaki zayıflık ve likidite olaylarının altında baskıya neden olabileceği ifade edildi.

İSLAM MEMİŞ YIL SONU BEKLENTİSİ

Öte yandan Para Piyasaları İslam Memiş altında yıl sonu beklentisini şu sözlerle açıkladı: ‘‘Ağustos beklentimiz 2 bin 730 lira seviyesiydi. Tekrar ons altını takip etmeyi sürdüreceğiz.

Ons altın nereye gram altın oraya. Gram altın Ons altına göre hareket edecek. Ağustos sonuna kadar 2 bin 730 seviyesini beklemeye devam edeceğim. Yıl sonu öngörümüz 3 bin 3 bin 500 lira aralığı’’