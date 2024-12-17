Altın fiyatları Fed kararı öncesi dalgalanıyor! 17 Aralık altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın fiyatı

17 Aralık 2024 07:28 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 08:07

Altın fiyatları son dönemde dalgalı bir seyre büründü. Büyük çıkışın ardından son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen altın yeni günü düşüşle açtı. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 17 Aralık 2024 güncel altın fiyatları...

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Küresel çapta yaşanan ekonomik belirsizlikler altın fiyatları üzerinde de etkili oluyor. Hafta başında gram altın yeniden 3 bin seviyesinin altına gerilerken, dünkü çıkış da kısa sürdü. Ons altın ise 2 bin 654 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GÖZLER FED KARARINDA

Döviz kurlarındaki dalgalanma ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler de altın yatırımcıları tarafından dikkatle izleniyor. Özellikle yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi piyasalarda tedirginlik hakim.

İşte 17 Aralık Salı günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum... Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 17 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada gram altın alış 2.983,02 TL'den, satış ise 2.983,42 TL seviyesinden işlem görüyor.

17 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.830,00

Satış 4.947,00

17 ARALIK 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.720,00

Satış 9.895,00

17 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.347,00

Satış 19.712,00

17 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış 2.654,01 dolar

Satış 2.654,36 dolar

17 ARALIK 22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Alış: 2.738,10

Satış: 2.760,89