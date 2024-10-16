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Altın fiyatları fırladı! İşte 16 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 07:20 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:10

Haftaya sakin başlayan altın fiyatları yükselişe geçti. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Ekim 2024 altın fiyatları...

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 40 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 52 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı dün gün sonunda önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 3 milyon 40 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 2.935,39 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.020,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları fırladı! İşte 16 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 16 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

Altın fiyatları fırladı! İşte 16 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

16 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.934,96

Satış 2.935,39

16 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.962,00

Satış 5.020,00

Altın fiyatları fırladı! İşte 16 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim

16 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.893,00

Satış 10.033,00

16 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.784,00

Satış 19.995,00

Altın fiyatları fırladı! İşte 16 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 4. Resim

16 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.666,35

Satış 2.666,87

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Kaynak: tgrthaber.com
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Altıncı Adam16 Ekim 2024 07:25

Altin fiyatları arttı yaa şimdiye kadar bişey alamadım param biyere gitti sanki

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