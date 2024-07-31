Altın fiyatları fırladı! İşte 31 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

31 Temmuz 2024 07:27 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 08:24

Altın, dolar ve borsa! Çarşamba günü her şey değişebilir: İslam Memiş 'Çok önemli' dedi, kritik seviyeleri açıkladı

Altın, dolar ve borsa! Çarşamba günü her şey değişebilir: İslam Memiş 'Çok önemli' dedi, kritik seviyeleri açıkladı

FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün açıklayacak. Piyasaların gözü kulağı ABD Merkez Bankası'ndayken altın fiyatları güne yükselişle başladı.

Serbest piyasada gram altın 2.572,59 TL'den. çeyrek altın ise 4.270,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 31 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

31 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.572,10

Satış 2.572,59

31 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.194,00

Satış 4.270,00

31 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.414,00

Satış 8.531,00

31 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.805,00

Satış 17.015,00

31 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.416,36

Satış 2.416,74