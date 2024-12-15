Altın fiyatları geri çekildi! İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın 15 Aralık 2024 fiyatları
Altın fiyatları büyük çıkışın ardından son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Altın yükselecek mi sorusunun yanıtı da büyük merak konusu. Peki bugün altın fiyatları ne durumda? İşte 15 Aralık 2024 güncel altın fiyatları...
Küresel çapta yaşanan ekonomik belirsizlikler altın fiyatları üzerinde oldukça etkili. 15 Aralık 2024 itibarıyla gram altın tekrardan 3 bin seviyesinin altına gerilerken, ons altın ise 2 bin 647 dolar seviyesinde işlem görüyor. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerde altın yatırımcılarının dikkatle izlediği unsurlar arasında. İşte 15 Aralık Pazar günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum... Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 15 Aralık 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
15 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Serbest piyasada gram altın 2.975,10 TL'den, çeyrek altın ise 4.950,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
İşte 15 Aralık 2024 yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
15 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.883,00
Satış 4.950,00
15 ARALIK 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 9.797,00
Satış 9.904,00
15 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 19.534,00
Satış 19.732,00
15 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?
Alış 2.647,78
Satış 2.648,12