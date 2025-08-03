Altın fiyatları güne yükselişle başladı! 3 Ağustos 2025 Pazar güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

Küresel piyasalar Fed kararına yoğunlaştı. İç piyasadaki faiz kararının da etkisiyle altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Peki, çeyrek, yarım, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 3 Ağustos altın fiyatları...

Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik devam ediyor.

3 AĞUSTOS PAZAR GÜNCEL ALTIN FİYATLARI:

* Gram altın satış fiyatı: 4.395,45 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 7.186,56 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 14.373,12 TL

* Tam altın satış fiyatı: 28.714,00TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 28.658,33 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 71.675,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.364,92 dolar