Altın fiyatları haftaya sürpriz düşüş ile başladı! 25 Kasım 2024 Güncel Gram ve Çeyrek Altın Fiyatları

25 Kasım 2024 07:34 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 07:44

Altın fiyatları geçen hafta boyunca rekorun kıyısında gezindikten sonra yeni haftayı sürpriz şekilde düşüşle açtı. İşte 25 Kasım 2024 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerindeki güncel fiyatlar...

Altına Hücum döneminin gözdesi dudak uçuklatan fiyata satıldı yine de beğenilmedi!

Altına Hücum döneminin gözdesi dudak uçuklatan fiyata satıldı yine de beğenilmedi!

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları​, küresel piyasalardaki hareketlilik ve jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalanma gösteriyor. ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ihtimali gündemdeki yerini korurken, artan jeopolitik riskler​ güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Ancak küresel gerginliklerin kısmen yatışması, altındaki hareketliliği sınırlamış durumda. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler, piyasalarda risk iştahını artırırken, altın fiyatları üzerinde de etkisini hissettiriyor. Bunun yanı sıra, Donald Trump’ın başkanlık döneminde izleyeceği ekonomik politikalar ve Fed​ ile olası uyuşmazlıklar, piyasa beklentilerinde belirleyici bir rol oynuyor.

25 KASIM 2024 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftaya kıyasla düşüşle haftaya başladı. Gram altın, 22 Kasım’da 2.998 lira seviyesindeyken 25 Kasım’da 2.966 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 4.797 liradan 4.745 liraya düştü.

İşte güncel altın fiyatları:

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.966,25 TL

Satış: 2.966,72 TL

ALTIN ONS FİYATI NE KADAR?

Alış: 2.715,18 USD

Satış: 2.717,20 USD

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR (GRAM)?

Alış: 2.807,61 TL

Satış: 2.959,41 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.745,09 TL

Satış: 4.849,72 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 18.981,63 TL

Satış: 19.340,36 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 20.069,00 TL

Satış: 20.321,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 9.463,77 TL

Satış: 9.702,23 TL

Analistler, önümüzdeki günlerde küresel veri akışı ve Fed'in faiz kararına dair beklentilerin altın fiyatlarında belirleyici olacağını ifade ediyor. Altın yatırımcıları ise gelişmeleri yakından takip ediyor.