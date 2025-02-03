Altın fiyatları haftayı düşüşle aştı! İşte 3 Şubat Gram altın, çeyrek altın fiyatları

03 Şubat 2025 07:47 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 07:48

Altın fiyatları geçen hafta kırdığı rekorların ardından haftanın ilk iş gününe düşüşle başladı. Gram altın, yüzde 1 civarında değer yitirdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Şubat 2025 altın fiyatları...

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Altın fiyatları geçen hafta Fed’in faiz kararı ve Donald Trump yönetiminin Meksika ve Kanada'ya ek gümrük vergisi koyacağını açıklamasıyla birlikte prim yapmış ve rekor üstüne rekor kırmıştı. Standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,4 artışla 3 milyon 205 bin lira olmuştu. Serbest piyasada gram altın ise 3.228,84 TL'den haftayı kapatmıştı. Altın yeni haftaya ise kar satışlarıyla başladı. Peki bugün Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Şubat altın fiyatları...

3 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.207,87 TL

Satış 3.208,35 TL

3 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.217,00 TL

Satış 5.253,00 TL

3 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 10.434,00 TL

Satış 10.507,00 TL

3 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.802,00 TL

Satış 20.925,00 TL

3 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.780,12 dolar

Satış 2.780,68 dolar