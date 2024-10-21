Altın fiyatları haftayı yüksekten açtı! İşte 21 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününü ciddi bir yükselişle açtı. Cuma günü kapanışı 2.995,24 TL'den yapan gram altın güne yüzde 0.46'lık artışla başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Ekim 2024 altın fiyatları...
Altın yatırımcılarına kazandırmaya devam ediyor. Geçen hafta uzun süren artış eğiliminin ardından yatay bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftanın ilk gününü yüksek seviyeden açtı. Cuma günü kapanışta 2.995,24 TL seviyesinde fiyatlanan gram altın yeni haftanın ilk gününde güne yüzde 0.46'lık artışla 3008 TL'nin üzerinde konumlandı
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Vatandaşlar "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmalarının sürdürürken gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 21 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları.
21 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 3.008,69 TL
Satış 3.009,02 TL
21 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 5.071,00
Satış 5.117,00
21 EKİM 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış 10.112,00
Satış 10.228,00
21 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 20.221,00
Satış 20.382,00
21 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.730,22
Satış 2.730,68