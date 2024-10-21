Altın fiyatları haftayı yüksekten açtı! İşte 21 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

21 Ekim 2024 07:49 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 07:51

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününü ciddi bir yükselişle açtı. Cuma günü kapanışı 2.995,24 TL'den yapan gram altın güne yüzde 0.46'lık artışla başladı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Ekim 2024 altın fiyatları...