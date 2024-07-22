Altın fiyatları hareketlendi! İşte 22 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

22 Temmuz 2024 07:21 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 07:23

FED’in politika faizlerini yakın zamanda indirmeye başlayacağına ilişkin tahminler altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Serbest piyasada gram altın 2.561,51 TL'den, çeyrek altın ise 4.277,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 22 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

22 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.561,04

Satış 2.561,51

22 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.221,00

Satış 4.277,00

22 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.468,00

Satış 8.545,00

22 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.910,00

Satış 17.037,00

22 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.405,57

Satış 2.405,95