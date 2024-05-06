Altın fiyatları hareketlendi! İşte 6 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

06 May 2024 07:12 - Güncelleme : 06 May 2024 07:26

Ons altın ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerinden etkilenen altın fiyatları yeni haftaya yükseliş ivmesinde başladı.

Serbest piyasada gram altın 2 bin 397 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 948 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor.

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 6 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

6 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.396,75

Satış 2.397,24

6 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.948,00

Satış 4.007,00

6 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.920,00

Satış 8.013,00

6 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.767,00

Satış 15.944,00

6 MAYIS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.309,16

Satış 2.309,54