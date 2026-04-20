Altın fiyatları için 5200 lira bombası: Tuna Kaya kritik tarihi verdi

Hürmüz Boğazı kapandı, piyasalarda pembe tablo yerini belirsizliğe bıraktı. Küresel piyasalar 22 Nisan kritik eşiğine kilitlendi. Ekonomist Tuna Kaya, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin altın fiyatlarını nasıl 5200 TL bandına taşıyabileceğini analiz etti. İşte gram altın, gümüş ve kripto paralar için kademeli alım seviyeleri ve yatırımcıyı bekleyen büyük riskler.
Ekonomist Tuna Kaya, YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmede küresel piyasalara ilişkin dikkat çeken analizler paylaştı. Kaya, özellikle Orta Doğu’daki gelişmelerin piyasalar üzerindeki etkisine vurgu yaparak belirsizliğin yeniden arttığını ifade etti.
Kaya, “Cuma günkü pembe tablo dağıldı ve yerini belirsizliğe bıraktı. Amerika ve İran tarafında çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cuma günü sözde açılan Hürmüz Boğazı cumartesi günü tekrar kapanmıştı ve şu an geldiğimiz noktada kapalı kalmaya devam ediyor. İki taraftan da net olmayan mesajlar geliyor. Bu ölçekte piyasalar haftaya yüksek belirsizlikle giriyor” sözleriyle mevcut tabloyu özetledi.
22 Nisan Çarşamba günü ateşkes süresinin dolacağına dikkat çeken Kaya, “22 Nisan Çarşamba günü iki haftalık ateşkesin süresi doluyor. Yeni bir ateşkes olacak mı, taraflar tekrar masaya oturacak mı, haftanın en kritik sorusu bu. Bu nedenle piyasalarda sert dalgalanmalar görebiliriz. Özellikle kaldıraçlı işlemlerden uzak durmakta fayda var” ifadelerini kullandı.
Hafta sonu gelişmelerine de değinen Kaya, ABD’nin İran’a yönelik hamlelerini ve İran’ın tepkisini şu sözlerle aktardı: “Hafta sonu itibarıyla Amerika’nın İran’a yönelik ablukası gündeme geldi ve İran’dan da sert karşılıklar geldi. İran Hürmüz Boğazı’nı kapattığını açıkladı. Trump ise İran anlaşmaya yanaşmazsa daha fazla saldırı olacağını, kritik altyapıların hedef alınabileceğini söyledi. İran tarafı ise ABD’ye güvenmediklerini ve geçmişteki saldırgan tutumu unutmadıklarını belirtti. Yeni bir müzakere planı olmadığı ifade ediliyor. Bu tablo, iki taraf arasında şimdilik bir ilerleme olmadığını gösteriyor.”
Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemine dikkat çeken Kaya, “Hürmüz Boğazı son derece kritik bir geçiş noktası. Dünyadaki petrolün ve doğalgazın yaklaşık %20’si buradan geçiyor. Ayrıca helyumun %60’ı, alüminyum üretiminin önemli bir kısmı ve gübre hammaddeleri de bu bölgeden taşınıyor. Helyum özellikle teknoloji ve yapay zeka tarafında önemli bir soğutucu. Buna rağmen piyasalar bu riski tam olarak fiyatlamıyor” dedi.
Deniz trafiğinde ciddi düşüş yaşandığını da belirten Kaya, “Canlı gemi trafiğine bakıldığında daha önce günlük 100’den fazla gemi geçerken şu an neredeyse yok denecek kadar az. ABD’nin İran limanlarını fiilen kapattığı, deniz trafiğini engellediği görülüyor. Bu durum İran’ı ciddi şekilde sıkıştırıyor” diye konuştu.
Genel tabloya ilişkin değerlendirmesinde Kaya, “Genel tabloya bakıldığında iki tarafın da uzun süreli bir savaşı sürdürebilecek durumda olmadığı anlaşılıyor. Büyük çaplı bir savaş ihtimali azalmış olabilir ancak Hürmüz Boğazı’nın uzun süre kapalı kalması ihtimali devam ediyor. Bu da enerji fiyatlarını yüksek tutarak küresel enflasyonu artırabilir” ifadelerini kullandı.
Piyasalara yönelik teknik değerlendirmelerde de bulunan Kaya, petrol için “Teknik olarak petrol 94 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 100 doları test edebilir. Bu seviye aşılırsa 112 dolar bandı gündeme gelebilir. Aşağı yönlü kırılımda ise piyasalar rahatlayabilir” dedi.
Altın tarafında 4889 seviyesi güçlü bir direnç olmaya devam ediyor. Bu seviye aşılırsa 5000–5200 bandı hedef olabilir. Aşağıda 4761 ve 4650 seviyeleri önemli destekler. Düşüşler kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Gram altında ise 6500–6700 bandı alım bölgesi olarak öne çıkıyor” değerlendirmesini yaptı.
Gümüş ve platin tarafına da değinen Kaya, “Gümüşte arz açığı beklentisi orta-uzun vadede fiyatları destekliyor. 77–76 bandı destek, 82 seviyesi direnç olarak izleniyor. Direnç kırılırsa 90–96 bandı gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 75 ve altı seviyeler kademeli alım için değerlendirilebilir. Platin tarafında düşüşler alım fırsatı olarak görülüyor. 2000 altı seviyeler kademeli alım bölgeleri olarak öne çıkıyor” dedi.
Kripto para piyasasına ilişkin de konuşan Kaya, “Bitcoin’de 74.000 seviyesi kritik destek. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça 79.000 ve ardından 84.000 hedef olabilir. Aşağıda 67.000 kırılırsa 60.000 ve 54.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Ethereum’da ise 2400 direnci önemli. Üzerinde kalıcılık sağlanırsa 2500 ve 2800 hedeflenebilir. Aşağıda 2000 seviyesi kritik eşik” ifadelerini kullandı.
Yurt içi piyasalarla ilgili olarak ise Kaya, “Yurt içinde Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor ve faizlerin sabit tutulması öngörülüyor. Ekonomi yönetimine yönelik eleştiriler artmış durumda. Enflasyonla mücadelede istenen sonuçlar alınamamış görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.
Borsa İstanbul için kritik seviyeleri paylaşan Kaya, “Borsa İstanbul’da 14.500 seviyesi kritik. Aşağıda 14.100 ve 13.400 destekleri izleniyor. Yukarıda 15.500 hedef olabilir ancak dolar bazında riskler devam ediyor. Bu nedenle yükselişlerde değil, geri çekilmelerde kademeli alım daha mantıklı görünüyor” dedi.
Son olarak genel stratejiye değinen Kaya, “Genel strateji olarak nakit yönetimi önemli. Tüm parayla işlem yapmak yerine %20–25 oranında nakitte kalmak, olası fırsatları değerlendirmek açısından sağlıklı olacaktır. Önümüzdeki dönemde riskler devam edecek ancak bu riskler aynı zamanda yeni fırsatlar da oluşturacaktır” ifadeleriyle yatırımcılara uyarılarda bulundu.