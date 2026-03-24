Altın fiyatları için 6300 dolar senaryosu! Dev bankadan 26 Mart uyarısı

Mart 24, 2026 12:47
Altın fiyatları 2026

Altın fiyatları 2026 yılında dalgalanmaya devam ediyor. Ocak ayında ons bazında 5.603 dolarla tarihi zirveyi gören ons altın, jeopolitik gerilimlerin ardından artan enflasyon endişeleri ve ABD dolarının güçlenmesiyle yüzde 21’den fazla değer kaybetti.

gerileyen altın fiyatları

Ralliden 4.340 dolar bandına gerileyen altın fiyatları, spekülatif satışlar ve yüksek faiz korkusuyla geri çekiliyor. JPMorgan uzun vadede 6.300 dolar hedefini korurken, gözler 26 Mart 2026'da açıklanacak ABD PMI verilerine çevrildi.
 

Hürmüz Boğazı

Dünya'da yer alan habere göre, Hürmüz Boğazı’ndaki kısmi kapanmalar enerji şokunu tetiklerken, bu durum ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika beklentilerini de değiştirdi. Daha önce 2026’da faiz indirimi beklenirken, artık faizlerin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit kalacağı öngörülüyor.
 

kısa vadeli yatırımcılar

DOLAR, ALTINI FRENLİYOR

Faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, ABD dolarını son ayların en güçlü seviyelerine taşıdı. Faiz getirisi olmayan altın ise bu ortamda cazibesini kaybetti. Bu durum özellikle kısa vadeli yatırımcıların satışlarını hızlandırdı.

 

altın fiyatları

Spekülatif pozisyonların çözülmesiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş ivmesi artarken, piyasa teknik olarak da zayıf bir görünüme geçti.
 

Altın fiyatı

KRİTİK BARAJ KIRILDI

Altın fiyatı önemli destek seviyelerini hızla aşağı kırdı. 4 bin 938 dolar seviyesindeki Fibonacci desteğinin kaybedilmesiyle satışlar hızlandı. Şu anda fiyatlar 4 bin 528 ile 4 bin 163 dolar aralığında hareket ediyor.
 

Göreceli Güç Endeksi

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 27 seviyesine gerileyerek aşırı satım bölgesine işaret ediyor. Bu durum kısa vadede tepki yükselişi ihtimalini güçlendiriyor. Ancak piyasaların asıl odağı 4 bin 200 dolar seviyesindeki 200 günlük ortalama. Bu seviyenin altına inilmesi, düşüşün kalıcı bir trende dönüşebileceği anlamına gelebilir.
 

BRICS ülkeleri

Vadeli piyasalarda satış baskısı sürerken, fiziki altın tarafında tablo daha dengeli. Özellikle BRICS ülkeleri altındaki düşüşü fırsat olarak görüyor.
 

altın rezervleri

Brezilya ve Hindistan öncülüğündeki ülkeler, dolar bağımlılığını azaltma stratejileri kapsamında altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. ABD’nin 8 bin 100 ton, Çin’in ise 2 bin 300 ton civarındaki rezervleri, altının “yaptırıma karşı sigorta” rolünü güçlendiriyor.
 

Dünya Altın Konseyi

Ancak Dünya Altın Konseyi verilerine göre, 2026 Ocak ayında net alımların 5 tona düşmesi, talep hızında yavaşlamaya işaret ediyor.
 

JPMorgan ALTIN HEDEFİ

Piyasadaki sert düşüşe rağmen büyük yatırım bankaları uzun vadede altın için iyimserliğini koruyor. JPMorgan, yıl sonu için 6 bin 300 dolar hedefini sürdürüyor.
 

26 Mart PMI verileri

ABD’nin açıkladığı 5 günlük ateşkes piyasadaki tansiyonu geçici olarak düşürürken, altın fiyatları 4 bin 370 dolar civarında dengelendi. 26 Mart’ta açıklanacak PMI verileri ise yön açısından kritik olacak.
 

altın fiyatları

Güçlü veri, faizlerin yüksek kalacağı beklentisini artırarak altını 4 bin 200 dolara doğru itebilir. Zayıf veri ise altın fiyatlarında yeniden 4 bin 500 dolar üzeri bir toparlanmayı tetikleyebilir.

