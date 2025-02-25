Altın fiyatları için ilk kez bu tahminde bulundu! İslam Memiş'ten yatırımcılara kritik 'Mart' ayı uyarısı

Altın fiyatları rekor seviyelerden geri çekilirken, uzmanlar daha sert düşüşlerin kapıda olduğunu belirtiyor. Gram altın ve ons altın yatırımcıları gelişmeleri yakından takip ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten çarpıcı bir uyarı geldi. Memiş, "Mart ayında altın baskılanabilir ve kripto paralara yön verilebilir." ifadelerini kullanırken gram altın için yeni tahminini de paylaştı.

Altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş, yatırımcıları tedirgin ederken, ekonomi uzmanları Mart ayında sert bir düzeltme hareketi olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Son dönemde güvenli liman arayışı ve ABD dolarındaki zayıflık, altının yeni rekor seviyelere ulaşmasını sağladı. Ancak yatırımcılar için kritik soru "Şimdi altın almak mı, yoksa satmak mı gerekiyor?" oldu.

UZMANLARDAN MART AYINA DİKKAT ÇAĞRISI

A Haber'e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşanabileceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Memiş, ons altının şu an 2940 dolar seviyesinde bulunduğunu ancak 3000 dolar psikolojik direncinin kırılması halinde düzeltme sürecine girebileceğini ifade etti. Teknik analizlere göre, ons altında 2800 dolar seviyelerine kadar bir gerileme ihtimali bulunuyor.

Bu geri çekilmenin, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir alım fırsatı olabileceğini vurgulayan Memiş, yıl içinde gram altının 4000-4500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördü.

ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRECEK Mİ?

Altın, 2024 yılında yüzde 27 oranında bir artış göstererek önemli bir yükseliş gösterdi. Küresel ekonomik belirsizlikler, ABD’de enflasyon beklentileri ve faiz politikalarına dair belirsizlikler altına olan ilgiyi artırıyor. Bununla birlikte, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelebilecek olası faiz indirimleri, altının cazibesini daha da güçlendiriyor. Özellikle altın destekli yatırım fonlarına (ETF) olan talebin artması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen faktörlerden biri olarak görülüyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE MERKEZ BANKALARININ ROLÜ

Altın piyasasında sadece ekonomik gelişmeler değil, küresel çapta yaşanan jeopolitik riskler de fiyatları doğrudan etkiliyor. ABD'deki başkanlık seçimleri, Çin ve Hindistan gibi ülkelerin altın rezervlerini artırması, küresel piyasalarda oynaklığı artıran unsurlar arasında yer alıyor. Önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, yıl sonu ons altın fiyat hedefini 3100 dolar olarak güncellerken, merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları yukarı taşıyabileceğini öngörüyor.

YATIRIMCILAR İÇİN DOĞRU ZAMAN NE?

İslam Memiş’e göre, kısa vadede altın alımı yapmak isteyen yatırımcıların Mart ayında yaşanabilecek düşüşleri beklemeleri daha sağlıklı olabilir. Uzun vadeli yatırımcılar açısından ise altının yükseliş trendini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle ilk kez altın almayı düşünenler için mevcut fiyat seviyelerinin risk taşıdığını belirten Memiş, sabırlı davranarak piyasalardaki olası düzeltmeleri takip etmeleri gerektiğini vurguladı.