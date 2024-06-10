Altın fiyatları için kritik hafta! Gözler çarşamba gününde... 10 Haziran 2024 altın fiyatlar

10 Haziran 2024 08:21 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 08:22

Ne altın, ne dolar! Mayıs ayının en çok kazandıranı borsa oldu

Ne altın, ne dolar! Mayıs ayının en çok kazandıranı borsa oldu

Altın fiyatları geçtiğimiz hafta cuma günü önemli bir yükseliş kaydetmişti. En düşük 2 milyon 446 bin TL'yi, en yüksek ise 2 milyon 456 bin TL'yi gören standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 446 bin seviyesinden kapanmıştı.

Yeni haftanın ilk gününde ise altın fiyatları için gergin bir bekleyiş var. Tüm dünyanın dikkati çarşamba gün açıklanacak ABD enflasyon verisi ve ardından birkaç saat duyurulacak ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı açıklamasında olacak.

Peki kritik çarşamba öncesi altın piyasaları ne durumda? İşte yatırımcıların merak ettiği bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar, gibi soruların cevapları?

İşte 10 Haziran 2024 Pazartesi Kapalıçarşı güncel altın fiyatları…

10 HAZİRAN 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.397,29

Satış 2.397,65

10 HAZİRAN 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.906,00

Satış 3.962,00

10 HAZİRAN 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 7.836,00

Satış 7.920,00

7 HAZİRAN 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.561,00

Satış 16.792,00

7 HAZİRAN 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.293,58

Satış 2.293,96