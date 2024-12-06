Altın fiyatları için kritik uyarı! İslam Memiş tarih verdi: Paraşütleri hazırlayın

06 Aralık 2024 11:16 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 11:45

Altın fiyatları ve döviz kurlarındaki gelişmeler son günlerde yaşanan dalgalanmalar nedeniyle yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gram ve çeyrek altındaki hareketlilik, yıl sonu yaklaşırken daha fazla merak konusu oldu. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 20 Ocak sonrası ekonomik dengelerde köklü değişimler yaşanabileceğine dikkat çekerek, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Aralık ayının yaklaşmasıyla piyasalarda manipülatif fiyat hareketlerinin artabileceğine dikkat çeken Finans​ Analisti İslam Memiş​, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Memiş, piyasaların belirsizlikle dolu bir süreçten geçtiğini ve 20 Ocak sonrasında ekonomik dinamiklerde köklü değişiklikler yaşanacağını ifade etti.

DONALD TRUMP VE BRICS ETKİSİ

Memiş’in açıklamalarında öne çıkan bir diğer konu, ABD Başkanı Donald Trump’ın BRICS ülkelerine yönelik söylemleri oldu. Trump’ın dolara karşı yaptığı eleştiriler ve gümrük vergisi tehditleri, küresel ticaret savaşlarını tetikleme potansiyeli taşıyor. Bu durumun altın ve döviz piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açabileceğini vurgulayan Memiş, yatırımcıların bu gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.

İSLAM MEMİŞ'TEN YATIRIMCILARA YOL HARİTASI

Piyasalardaki belirsizlik ortamında yatırımcılara çeşitli tavsiyelerde bulunan İslam Memiş, dengeli ve uzun vadeli stratejilere odaklanmanın önemine dikkat çekti:

1. Dengeli Portföy Oluşturma: Altın, döviz ve diğer yatırım​ araçları arasında çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı oluşturulmalı.

2. Uzun Vadeli Stratejiler: Kısa vadeli dalgalanmalardan korunmak için altın ve döviz yatırımları uzun vadeli bir perspektifle değerlendirilmelidir.

3. Dolar​ Alternatifleri: Dolar karşısında değer kazanabilecek varlıklara yönelmek faydalı olabilir.

4. Ekonomik Gerçeklere Odaklanma: Jeopolitik risklerin yükseldiği bu dönemde, siyasi popülizmden uzak durarak ekonomik verilere odaklanılmalıdır.

"HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

İslam Memiş, 20 Ocak sonrasında piyasa​ düzeninin köklü bir dönüşüm yaşayacağını ifade etti. "Eski ABD ekonomisi ve piyasa düzeni tarihe karışıyor" diyen Memiş, yatırımcıların tek bir varlığa bağımlı kalmadan portföylerini çeşitlendirmelerinin kritik önem taşıdığını belirtti. Memiş’e göre, piyasalar jeopolitik risklerin gölgesinde yeni bir döneme giriyor. Bu süreçte: