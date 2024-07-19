Altın fiyatları için ters köşe tahmin! Ünlü uzman, beklediği seviyeyi açıkladı: Çin her şeyi değiştirebilir

19 Temmuz 2024 11:15 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:38

EYT'li ve emekli dikkat! Uzman isim milyonları bekleyen kök aylık riskini açıkladı: Emekli maaşları için senaryo yenilenecek

EYT'li ve emekli dikkat! Uzman isim milyonları bekleyen kök aylık riskini açıkladı: Emekli maaşları için senaryo yenilenecek

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde değer kaybetti. Ons altın geçtiğimiz haftalarda kaydettiği 2 bin 600 dolar rekor seviyesinin altında seyrediyor. Gram altında 2 bin 642 seviyesinin altında kadar gerileyerek yeni güne 2 bin 572 TL’den başladı.

Uzmanlar ons altın ve gram altının yıl sonuna kadar 3 bin TL seviyelerine kadar çıkacağını ifade ediyor. Yatırım danışmanlık şirketi Capital Ekonomics ise farklı bir tahminde bulunularak Çin talebine işaret etti.

DOLAR DESTEK BULDU

Altın, doların ABD'deki güçlü ekonomik verilerle toparlanmasıyla rekor seviyelerden geriledi. ABD doların iş gücü verileri ve ABD Orta Atlantik bölgesinde beklenenden daha güçlü imalat büyümesiyle temmuz ayında desteklendi.

Bu verilerle beraber CME'nin FedWatch Tool'una göre piyasalar artık Fed'in Eylül toplantısında faiz indirimi yapma olasılığının %98 olduğunu belirtiyor.

ÇİN ALIMLARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

Öte yandan Capital Ekonomist analistlerinden Hamad Hussain, ons altın için tahminlerini açıkladı. Altında yüksek fiyatlar nedeniyle talebin gerileyeceğini ifade eden uzman, yıl sonunda ons altının 2 bin 200 dolar seviyesine kadar gerileyeceğini ifade etti.

Öte yandan altında zaman zaman günlük kayıplar yaşansa da fiyatlar yıl başından bu yana yüzde 19 değer kazandı. Hussian Çin’in 18 ay boyunca aralıksız altın aldığı ancak geçtiğimiz mayıs ayından bu alımları durdurduğunu hatırlattı. Uzman isim Çin alımlarının fiyatlar üzerinde baskı oluşturacağının altını çizdi.

Analist, FED faiz gevşemesinin zaten piyasalarda fiyatlandığını anlattı. ABD hazine tahvillerinin 2 yıl sonuna kadar yüzde 4’e düşeceğini beklediklerini açıklayan Hussain, Çin’de azalan talep ve FED para politikasındaki gevşemenin fiyatları dengeleyeceğini söyledi.