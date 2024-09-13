Altın fiyatları için yeni rekor! İki banka aynı rakamda birleşti: Gram altın için kritik seviyeler açıklandı

13 Eylül 2024 11:48 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 12:20

Altın, merkez bankalarının faiz kararlarına yönelik beklentilerle yeni rekorlarını test etti. Haftanın son işlem gününde ons altın 2 bin 560 dolar bandının üzerine resmen sıçrama yaptı. Avrupa Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirim kararı fiyatların rekor seviyelere çıkmasının önünü açtı. FED'in faiz indirimine gitmesi halinde altın fiyatlarının desteklenmesi bekleniyor. Goldman Sachs ve ING altın için hedef tahmini yükselti. Sene başından bu yana yatırımcısına yüzde 24 kazandıran gram altın için takip edilecek seviyeler belli oldu.

Altın fiyatları​ ABD ekonomisinden gelen verilerle desteklenirken dün Avrupa Merkez Bankası’nın 25 baz puanlık faiz indirimi de sarı metalde fiyatlarının 2 bin 500 dolar bandını kırmasında etkili oldu. ABD enflasyon rakamlarının olumlu seyriyle beraber ons altında renk yeşile dönerken gram altın serbest piyasalarda 2 bin 800 TL’nin üzerine yeniden çıktı. Goldman ve ING bank ekonomistleri altın için tahminlerini sıraladı.

FED FAİZ İNDİRİMİ İÇİN BEKLENTİLER DEĞİŞTİ

ABD’de işgücü piyasalarında yaşanan soğuma ve TÜFE’de devam eden aşağı yönlü hareket altın piyasalarında fiyatlanması yukarı yönlü etkiledi. CME FedWatch aracına göre, piyasalar artık 25 baz puanlık bir indirim için yüzde 59’luk beklentiyi dillendirmeye başladı. 50 baz puanlık bir düşüş için ise yüzde 41’lik beklenti oluştu.

AVRUPA MERKEZ BANKASI’NDAN FAİZ İNDİRİMİ

Avrupa Merkez Bankası​ mevduat faiz oranlarını 25 baz puan indirdi. Ayrıca, refinansman faizini 60 baz puan indirerek yüzde 4.25'ten 3.65'e çekti. Banka, mevduat faizini yüzde 3.75'ten 3.5'e, marjinal faizi yüzde 4.5'den 4.25'e indirdi.

GOLDMAN’DAN ALTIN TAHMİNİ

Uluslararası yatırım bankası Goldman Bank, altının bu yıl sonu ve gelecek yıl boyunca rekor seviyelerini koruyarak değerine değer katacağını ifade etti. Altın fiyatları​ 2024 yılının başında bu yana yüzde 20 değer kazandı. Ağustos ayının başından bu yana sürekli yükselecek altın, dün 2 bin 500 dolar bandının üzerine taşındı.

Goldman analistlerine göre, sarı metal 2025 yılı ilk çeyreğinde 2 bin 700 dolara kadar ulaşacak. Goldman Sachs Araştırma stratejistleri Samantha Dart ve Lina Thomas, ‘Altın yakın vadede yükselişine en çok güvendiğimiz emtia olarak karşımıza çıkıyor’ ifadelerini kullandılar. Banka analistleri altın fiyatlarını destekleyecek 3 maddeyi sıraladı.

1- Merkez bankalarının alımları: Bankalar, 2022 yılında bu yana sürekli altın satın alıyor. Alına n miktar bu yılın geöçen yılın 3 katına kadar çıktı.

2- FED faiz indirimleri: Daha yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan altını yatırımcılar için daha az çekici hale getirecek.

3- Jeopolitik riskler: Güvenli liman alımları ile sürekli desteklenen altın artan küresel risklerle desteklemeye devam ediyor.

ING BANK 2025 YILI TAHMİNİNİ AÇIKLADI

ING, altın fiyatları​ için 2024-2025 tahminlerini tek tek paylaştı. Banka stratejilerine ABD başkanlık seçimleri yıl sonuna kadar altının yönünü yukarıya çevirecek. Jeopolitik riskler ise altının desteklenmesinde önemli rol oynayacak.

Bankaya spot altın fiyatları​ dördüncü çeyrekte ortalama 2 bin 580 dolar olacak. 2024 yıl sonunda ortalama fiyatlar ise 2 bin 388 dolara olacak. Banka Goldman’la benzer bir tahminde bulunarak 2025 yılı için altının 2 bin 700 dolar olmasını bekliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Gram altın fiyatları​ da ons altından alınan destekle rekor seviyeler test etmeye devam ediyor. Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 2 bin 800 TL’nin üzerine çıktı.

Acar Menkul gram altın için yayımladığı bültende şu ifadelere yer vererek takip edilecek seviyeleri şöyle anlattı: Gram altın , haftanın son işlem gününün sabah saatlerinde 2801,39 TL seviyelerinde seyretmekte. Gram altın izlediğimiz göstergelerin üzerinde işlem görüyor.

Yükseliş eğiliminin devam etmesi ve yukarı yönlü hareketlerin ağırlık kazanması durumunda 2890,90 zirve seviyesi aşılarak gram Türk Lirası tarafında yeni rekorlar görülebilir. Aşağıda ise 2789 – 2716 TL bölgesi şimdilik takipte kalınabilir.

GRAM YATIRIMCISINA YÜZDE 24 KAZANDIRDI

Ons altın cephesinde test edilen yeni rekor seviyeleri ile birlikte gram altın tarafında da yükseliş hareketlerinin devam etmesi düşünülebilir.

Ons altının yanı sıra Dolar TL tarafında olası yükseliş hareketlerinin gelmesi de gram altın fiyatlarını yukarı taşıyabilir. Sene başından bu yana bakıldığında gram altın yatırımcısına % 24,47 oranında kazandırırken son bir yılda ise % 34,40 oranında değer artışının oluştuğu gözlenmiştir.