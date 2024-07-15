Altın fiyatları için yeni sürece girildi! Uzman isim "10 yıl sürecek" dedi, rekor fiyatı açıkladı

15 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 11:28

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

Emekliye ek zam için gözler Kabine'de! Kulisler hareketlendi, işte masadaki en güçlü rakam

Altın fiyatları ABD enflasyon verileri ve ABD siyasetindeki gelişmelerle fiyatlandı. Yurt içinde de gram altın fiyatları sürekli olarak yükseldi. Küresel uzmanlar altın fiyatlarının gelecek günlerdeki seyri için olumlu konuştu.

İKİ GELİŞME FİYATLARI ETKİLEDİ

ABD enflasyonu beklentileri geride bırakarak yüzde 3 seviyesinde geldi. Bu gelişmeyle beraber FED’in faiz indirimlerine eylül ayında başlama ihtimalinin yüzde 90 seviyelerine çıktı.

Tüm dünyanın gözleri ise 5 Kasım tarihinde gerçekleşecek ABD Başkanlık seçimlerine çevrildi. Seçim süreç, devam ederken Donald Trump’a yönelik saldırı altın fiyatlanmalarına yansıdı. Piyasalar Trump’ın yeniden seçilmesini bekliyor.

ALTIN YENİ REKOR PEŞİNDE

Ons altın, 20 Mayıs’ta 2.449 dolara çıkarak bir rekora imza attı. Uzmanlar tarafından yapılan teknik analizlere göre, fiyatlar 2.428 doları kırarsa 2.450 ve ardından 2.475 dolar hedeflenebilir.

Bu gelişmelere bağlı olarak gram altın fiyatları da etkilendi. Gram Kapalıçarşı piyasasında 2 bin 560 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 133 TL’ den satılırken yarım altın 8 bin 292 lira oldu.

UZUN VADEDE REKOR BEKLENTİSİ

Ekonomi Gazetesi’nin Kitco News’ten aktardığı habere göre, Bağımsız analist ve Substack’teki FIPEST Raporu’nun yazarı David Brady “Fiyatların 2.700 ila 3.000 dolar gitmesini bekliyorum” diyor.

Ancak Brady, 3.000 doların sadece orta ralli hedefi olduğunu belirtip, bu seviyenin önce büyük bir düzeltmeyi tetikleyebileceğini, uzun vadede ons başına 5.000 ve hatta potansiyel olarak 10.000 dolara kadar gidileceğine inanıyor.

PARAYA GÜVEN KAYBOLDU

Brady, “Bu, kıymetli metallerde bir balonun başlangıcı” ifadesini kullanarak, “Bir veya iki on yıl, belki de daha fazla sürecek çünkü paraya olan güven kayboluyor” diyor. ABD’nin 34 trilyon dolara ulaşan borcunun sürdürülemez olduğuna dair tartışmalara dikkat çeken analist, altın ve gümüşün değer deposu olmaya devam ettiğini söylüyor.