Altın fiyatları kaybını geri aldı! İşte 29 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

29 Ekim 2024 07:05 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 07:11

Altın fiyatları geçen haftaki rekor seviyelerin ardından dün güne düşüşle başlamıştı. Ancak gün içinde altına olan talebin yoğunluğunun da etkisiyle bu kaybını kısa sürüde telafi etti. İşte 29 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları...

Altın fiyatları​ dün yaşanan kısa süreli düşüşün ardından yeniden toparlandı. Geçtiğimiz hafta cuma günü oransal olarak yüzde 0,57 varan bir artış kaydeden altının gram fiyatı cuma gününü 3 bin 29 liradan kapatmıştı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunda bankalar arası piyasada işlem gören gram altın​ değerini korumuştu. ALTIN FİYATLARI​ KAYBINI GERİ ALDI Dün, yani yeni haftanın ilk gününde ise gram altın​ 3009 lira seviyesine kadar gerilemişti. Fakat bu gerileme kısa sürdü. Gelen alım talebiyle birlikte yükselmeye başlayan altın fiyatları akşamki kapanışta kaybını büyük oranda geri aldı. Gram altın günü 3.023 TL seviyesinin hemen üstünde kapattı. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın​ ve diğer altın fiyatları. GÜNCEL ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR? İşte 29 Ekim 2024 çeyrek altın​, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları... 29 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 3.033,85 Satış 3.034,67 29 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 5.114,00 Satış 5.168,00 29 EKİM 2024 YARIM ALTIN​ NE KADAR? Alış 10.196,00 Satış 10.330,00 29 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI​ NE KADAR? Alış 20.392,00 Satış 20.587,00 29 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.752,05 Satış 2.752,44 İlgili Haberler Altın yatırımcısı tetikte bekliyor, Ufak bir düşüş anında harekete geçecekler İslam Memiş, altından daha çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı! "2025'in şampiyonu olacak"