Altın fiyatları merkez bankalarını bekliyor

HÜRMÜZ BOĞAZI HÂLÂ KRİTİK BAŞLIK

Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılmadığını söyledi. Bazı gemilerin geçiş yaptığı da bildirildi. Ancak tablo hâlâ oldukça kırılgan. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, küresel enerji arzında ciddi aksamalara yol açmayı sürdürüyor.

Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalması da bunun en net göstergelerinden biri. Boğazın büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle tankerlerin haftalardır beklediği belirtiliyor. Bu da küresel arz tarafında şimdiye kadarki en ciddi baskılardan birine işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı’nın açılması için diğer ülkelere çağrıda bulunmayı sürdürüyor. Ancak bu çağrıya yeterli destek gelmemesinden şikâyet ettiği aktarılıyor.