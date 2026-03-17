Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın fiyatları merkez bankalarını bekliyor

1
Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününe yukarı yönlü ama temkinli bir başlangıç yaptı. Piyasada tansiyon biraz düşmüş görünüyor. Özellikle Orta Doğu kaynaklı arz endişelerinin kısmen hafiflemesi, yatırımcıların nefes almasını sağladı. Yine de asıl belirleyici başlık şimdiden belli: merkez bankaları.

2
Spot altın yüzde 0,4 artışla ons başına 5 bin 23,19 dolara yükseldi. ABD’de nisan vadeli altın kontratları da yüzde 0,5 değer kazanarak 5 bin 27,20 dolara çıktı.

Ons altında görülen bu hareket, iç piyasaya da yansıdı. Gram altın yeni güne yüzde 0,5 yükselişle 7 bin 145 lira seviyesinden başladı.

3
GERİ ÇEKİLMENİN ARDINDAN YENİDEN TOPARLANDI

Cnbc-E’de yer alan habere göre analistler, haftanın ilk işlem gününde görülen geri çekilmenin ardından altının yeniden toparlanma eğilimine girdiğine işaret ediyor.

Bu toparlanmada jeopolitik cepheden gelen açıklamalar da etkili oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin Hürmüz Boğazı’na ilişkin mesajları, piyasalardaki risk algısını bir miktar aşağı çekti. Bunun ardından petrol fiyatlarında geri çekilme yaşandı, ABD tahvil getirileri düştü, dolar da son dönemdeki kazanımlarının bir kısmını geri verdi.

4
HÜRMÜZ BOĞAZI HÂLÂ KRİTİK BAŞLIK

Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatılmadığını söyledi. Bazı gemilerin geçiş yaptığı da bildirildi. Ancak tablo hâlâ oldukça kırılgan. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, küresel enerji arzında ciddi aksamalara yol açmayı sürdürüyor.

Petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalması da bunun en net göstergelerinden biri. Boğazın büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle tankerlerin haftalardır beklediği belirtiliyor. Bu da küresel arz tarafında şimdiye kadarki en ciddi baskılardan birine işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Hürmüz Boğazı’nın açılması için diğer ülkelere çağrıda bulunmayı sürdürüyor. Ancak bu çağrıya yeterli destek gelmemesinden şikâyet ettiği aktarılıyor.

5
ENFLASYON BASKISI ALTINI DESTEKLİYOR, FAİZ BASKILIYOR

Altın açısından denklem aslında tanıdık. Yüksek petrol fiyatları; ulaşım ve üretim maliyetlerini artırıyor, bu da enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı yapıyor. Altın da böylesi dönemlerde geleneksel olarak güvenli liman olarak öne çıkıyor.

Ama işin bir de öbür tarafı var. Faizlerin yüksek kaldığı bir ortamda, getiri sağlayan varlıklar yatırımcı için daha cazip hale geliyor. Bu da altına yönelik talebi sınırlayabiliyor. Yani altın bir yandan jeopolitik risklerden destek bulurken, diğer yandan faiz cephesinden baskı görüyor. Biraz ikili bir tablo var açıkçası.

6
Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde ABD-İran savaşına ilişkin haber akışı ile petrol fiyatlarının seyri, altın üzerinde belirleyici olmaya devam edecek.

7
GÖZLER FED BAŞTA OLMAK ÜZERE MERKEZ BANKALARINDA

Piyasaların asıl odağı ise bu hafta açıklanacak faiz kararları. ABD Merkez Bankası’nın çarşamba günü faizleri sabit bırakması bekleniyor. Ancak karar kadar verilecek mesajlar da kritik. Özellikle daha “şahin” tonda bir duruş, altın fiyatları üzerinde baskı yapabilir.

Fed’in yanı sıra İngiltere, Euro Bölgesi, Japonya, Avustralya, Kanada, İsviçre ve İsveç merkez bankaları da İran savaşı sonrası ilk toplantılarını bu hafta gerçekleştirecek. Bu nedenle yalnızca altın değil, tüm emtia ve döviz piyasalarında yoğun bir bekleyiş var.

8
DİĞER DEĞERLİ METALLER DE YÜKSELDİ

Değerli metaller tarafında yükseliş yalnızca altınla sınırlı kalmadı. Spot gümüş yüzde 0,6 artışla 81,28 dolara çıktı. Platin yüzde 2,2 yükselerek 2.161,35 dolara, paladyum ise yüzde 1,4 değer kazanarak 1.620,45 dolara ulaştı. Bu tablo, yatırımcının güvenli liman arayışının geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.