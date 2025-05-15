Altın fiyatları ne kadar düşecek? İslam Memiş yatırımcıyı uyardı: 4500 liraya çıkacak!

Mayıs ayında altın ve gümüşte düşüş bekleniyor, ancak kademeli alım fırsatları var. Gram altın 3980 TL, ons altın 3140 dolar seviyelerinde ve düşüşle birlikte gram 3800 TL, ons 2800 dolar hedefleniyor. Haziran’da yükseliş bekleniyor, yıl sonu ons 3500 dolar, gram 4500 TL seviyeleri öngörülüyor. Bitcoin’de ise ikinci çeyrekte yükseliş bekleniyor. Gümüş için alım fırsatları mevcut, yıl sonunda 45-50 dolar aralığı bekleniyor. Borsa 9050 puandan 9700 puana yükseldi, 10200 puan hedefleniyor. Youtube kanalında konuşan İslam Memiş, yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

NİSAN AYI SATIŞ DÖNEMİ VE MAYIS AYI BEKLENTİLERİ

Nisan ayında satış baskısının olduğunu ve Mayıs ayında düşüş yaşanacağını öngören İslam Memiş, küresel piyasalarda ise barış haberleri olumlu bir etki yarattığını ve altın fiyatlarının buna göre şekillendiğini söyledi.

Fiziki Altın Fiyatları:

Gram Altın: 3980 TL seviyelerinde.

Ons Altın: 3140 dolar seviyelerinde.

"Beklediğimiz düşüşler başladı, bu durumda kademeli alımlar yapabiliriz. Ons Altın: 2800 dolar, Gram Altın: 3800 TL seviyelerine doğru gerilemesini bekliyoruz. Kısa vadede tepki alımı bekliyoruz, ancak ardından tekrar bir gerileme yaşanabilir." diyen Memiş, yılın ikinci yarısında, alım-satım farkından getiri sağlanmasını öngördüğünü, gram ve ons altında kademeli alımlar için bugünün uygun bir zaman olduğunu ifade etti.

UZUN VADELİ ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT

Haziran ayında fiyatların tekrar yükseleceğini öngören Memiş, yılın ikinci yarısında ons altının 3500 dolar, gram altının ise 4500 TL seviyelerini göreceğini tahmin etti. Uzun vadeli yatırımcılar için bu seviyelerden alım yapmanın uygun olacağını söyledi.

"Gram altın yatırımcıları için uzun vadede altın almak doğru bir zaman. Altın ve ons altını birbirinden ayırt edelim: Dolar/TL kuru gram altına destek verir. 4000 TL altındaki seviyelerde "al-unut" stratejisi uygulamak uygun olacaktır. 4500 TL seviyesini görmemiz halinde tekrar değerlendirme yapacağız." diyen Memiş,

Bu fiyatlamaların geçici olduğunu belirten Memiş, düşüş trendinin başladığını ancak kısa vadeli alım fırsatları oluşturduğunu ve Haziran ayında yeniden yükselme beklediklerini açıkladı.

İKİNCİ YARIDAKİ RİSKLER

"Yılın ikinci yarısında başlıklar değişebilir, ancak riskler devam edecek. ABD borç krizi, jeopolitik gerginlikler ve diğer ekonomik sorunlar piyasaları tedirgin edebilir. Kısa bir düzeltme hareketi sonrası, tekrar yükselişin görüleceğini öngörüyoruz." diyen Memiş, nisanda altın fiyatlarının köpük seviyede olduğunu ve beklenen düşüşlerin başladığını söyledi.

BİTCOİN Mİ ALALIM ALTIN MI ALALIM?

"Bitcoin: 104 bin dolar seviyesini işaret etmiştim. Bugün Bitcoin, 101 bin dolar seviyesinde. Bu seviyelere geri dönebilir mi? Altındaki her gerilim Bitcoin’e, Bitcoin’deki her gerilim de altına yarar sağlıyor. İlk çeyrekte altın kazandı, ancak ikinci yarıda Bitcoin'den olumlu bir performans bekliyorum." dedi.

GÜMÜŞ YATIRIMI MANTIKLI MI?

Altın-gümüş rasyosu Nisan ayında 106 bine çıktığını ifade eden Memiş, "Gümüş şu an 31,91 dolar seviyelerinde ve 39,61 dolar seviyesinde gram fiyatı var. Gümüş için alım fırsatları mevcut. Yıl sonunda 45-50 dolar seviyeleri görülebilir." dedi.

BORSA YÜKSELECEK Mİ?

Bu hafta 9050 puan seviyesinden alım yaptığını ve 9700 puan seviyesinden çıkış gerçekleştirdiğini ifade eden Memiş, "Şu an için 9550 puan seviyesini bekliyorum. 10200 puan seviyelerine kadar bir yükselme olabilir. Ardından 550 dolar seviyesine geri çekilme yaşanabilir." dedi.