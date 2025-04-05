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 | İrem Çınar

Altın fiyatları ne olacak? Gram altın için 6 bin TL tahmini: İslam Memiş canlı yayında tarih verdi

Altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alırken, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kararların etkisiyle "Gram altın ne kadar olacak?" sorusu en çok aranan konulardan biri haline geldi. Küresel ve yerel piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altının 6 bin TL seviyesine ulaşacağını belirtti ve bu yükseliş için net tarih verdi.

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KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
05.04.2025
saat ikonu 17:07
|
GÜNCELLEME:
05.04.2025
saat ikonu 17:07

Son günlerde altın yatırımcısının en çok merak ettiği sorular yine gündemde yerini alıyor. Vatandaşlar Google arama motorunda Gram altın ne kadar olacak? Daha da yükselecek mi? gibi sorulara cevap arıyor. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi açıklamaları, küresel ekonomiyi olduğu kadar Türkiye piyasalarını da etkiledi.

Altın fiyatları ne olacak? Gram altın için 6 bin TL tahmini: İslam Memiş canlı yayında tarih verdi

PİYASALAR TETİKTE, GÖZLER NİSAN’DA

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada özellikle nisan ayına dikkat çekti. Küresel piyasalarda son haftalarda büyük bir hareketlilik yaşandığını belirten Memiş, ABD Başkanı Trump’ın yeni gümrük vergisi kararlarının dünya borsalarında sert satışlara neden olduğunu vurguladı. Türkiye'nin de bu kararlardan etkilendiğini söyleyen Memiş, altın ve döviz piyasalarında yatırımcıların temkinli olması gerektiğini ifade etti.

Altın fiyatları ne olacak? Gram altın için 6 bin TL tahmini: İslam Memiş canlı yayında tarih verdi

ALTINDA YÜKSELİŞ SİNYALİ: 6 BİN TL TAHMİNİ

Memiş, altın fiyatlarındaki genel yönün hala yukarı olduğunu ve yatırımcıların bu süreci iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. "Özellikle nisan ayı, altın fiyatlarında önemli kırılmalara sahne olabilir" diyen Memiş, gram altın için yıl sonu tahminini de paylaştı.
"Bu yıl içerisinde gram altının 4.500 TL seviyelerine ulaşması mümkün. 12 aylık vadede ise 6.000 TL seviyeleri gündeme gelebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Altın fiyatları ne olacak? Gram altın için 6 bin TL tahmini: İslam Memiş canlı yayında tarih verdi

EURO ZİRVEDE, EMTİALARDA YÜKSELİŞ VAR

Haftanın en fazla değer kazanan yatırım aracının euro olduğunu belirten analist, emtia fiyatlarında da genel bir yükselişin söz konusu olduğunu ekledi. Buna karşın, zaman zaman altın tarafında kar satışlarının görüldüğünü ancak uzun vadede yönün hala yukarı olduğunu söyledi.

Altın yatırımcısının önümüzdeki dönemde piyasaları daha yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan Memiş, ani dalgalanmalara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

1 gram altın Kaç TL?
1 gram altın şu anda 3.709 TL'den alıcı buluyor.
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#Ekonomi
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