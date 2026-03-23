Altın fiyatları nereye kadar düşecek? Tuna Kaya'dan teminat depremi uyarısı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları çakıldı, petrol fiyatları ralliye başladı. Yatırımcılar merakla piyasalardaki gelişmeleri takip ediyor. Ekonomist Tuna Kaya, kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldı.
Geçtiğimiz hafta piyasaların sert bir şok yaşadığını belirten Kaya, özellikle altın ve gümüşteki düşüşler ile ABD borsalarındaki kritik destek kayıplarına dikkat çekti. Borsa İstanbul’un ise “tabir yerindeyse ipten döndüğünü” ifade etti.
Kaya’ya göre piyasaların ana gündemi petrol fiyatları ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim. Körfez bölgesinde yaşanan saldırıların etkisiyle petrol fiyatlarının 120 dolar seviyelerini test ettiğini vurgulayan Kaya, bu durumun kalıcı olabileceğini belirterek, “Bu bölgedeki petrol ve doğalgaz tesislerinin vurulması önümüzdeki dönemde petrol akışını savaş bitse dahi büyük ölçekte engelleyecek” dedi.
Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu artıracağına dikkat çeken Kaya, bunun da küresel ekonomiler üzerinde baskı yaratacağını söyledi. Artan enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz indirim sürecini sonlandırabileceğini, hatta yeniden faiz artırımlarının gündeme gelebileceğini ifade etti.
Altın ve gümüşteki sert düşüşlerin arkasında ise teminat ve nakit ihtiyacının bulunduğunu belirten Kaya, "Borsalardaki sert düşüş özellikle teminat tamamlama ihtiyacı olanların ellerindeki altın ve gümüşü satmasına neden oldu" dedi. Ayrıca Körfez ülkelerinin yaşadığı ekonomik kayıplar nedeniyle bu ülkelerin de altın ve gümüş satışına yöneldiğini vurguladı.
Petrol piyasasına ilişkin kritik seviyeleri paylaşan Kaya, “Petrol 106 doların üzerinde kaldıkça yeniden 120 dolar seviyesini ve üstünü test edecek” ifadelerini kullandı. Çatışmaların büyümesi halinde fiyatların 130–135 dolar bandına çıkabileceğini belirtti.
Altın için teknik seviyelere de değinen Kaya, “5000–4900 bölgesi kırıldı, 4850 kaybedildi ve 4500 seviyesinde kapanış geldi” diyerek aşağı yönlü risklere dikkat çekti. 4325 seviyesinin kritik destek olduğunu belirten Kaya, bu seviyenin kırılması halinde daha sert düşüşlerin görülebileceğini ifade etti.
Gümüşte ise 65 seviyesinin kritik olduğunu, kırılması durumunda 54 ve 46 seviyelerine kadar geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.
Kripto para piyasasına da değinen Kaya, Bitcoin’de 73.500–74.000 bandının önemli direnç olduğunu belirterek, “65.000 kırılırsa 53.000–45.000 bandına sert düşüş olabilir” dedi.
Borsa İstanbul için ise 12.900 seviyesini kritik destek olarak işaret eden Kaya, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve savaşın uzamasının Türkiye ekonomisini de olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Bu süreçte yatırımcıların bir miktar nakitte kalmasının faydalı olabileceğini ifade etti.
Son olarak önümüzdeki hafta ekonomik veri akışının zayıf olduğunu belirten Kaya, piyasaların yönünü belirleyecek ana unsurun Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatları olacağını vurguladı.