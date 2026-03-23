Altın fiyatları nereye kadar düşecek? Tuna Kaya'dan teminat depremi uyarısı

Mart 23, 2026 12:13
Altın fiyatları çakıldı petrol fiyatları ralli

Altın fiyatları çakıldı, petrol fiyatları ralliye başladı. Yatırımcılar merakla piyasalardaki gelişmeleri takip ediyor. Ekonomist Tuna Kaya, kendi YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeleri kapsamlı şekilde ele aldı. 

altın ve gümüş

Geçtiğimiz hafta piyasaların sert bir şok yaşadığını belirten Kaya, özellikle altın ve gümüşteki düşüşler ile ABD borsalarındaki kritik destek kayıplarına dikkat çekti. Borsa İstanbul’un ise “tabir yerindeyse ipten döndüğünü” ifade etti.
 

petrol fiyatları ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim

Kaya’ya göre piyasaların ana gündemi petrol fiyatları ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim. Körfez bölgesinde yaşanan saldırıların etkisiyle petrol fiyatlarının 120 dolar seviyelerini test ettiğini vurgulayan Kaya, bu durumun kalıcı olabileceğini belirterek, “Bu bölgedeki petrol ve doğalgaz tesislerinin vurulması önümüzdeki dönemde petrol akışını savaş bitse dahi büyük ölçekte engelleyecek” dedi.
 

Yüksek petrol fiyatları

ENFLASYON KRİZİ KAPIDA

Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu artıracağına dikkat çeken Kaya, bunun da küresel ekonomiler üzerinde baskı yaratacağını söyledi. Artan enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faiz indirim sürecini sonlandırabileceğini, hatta yeniden faiz artırımlarının gündeme gelebileceğini ifade etti.
 

Altın ve gümüşteki sert düşüş

ALTIN VE GÜMÜŞ NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın ve gümüşteki sert düşüşlerin arkasında ise teminat ve nakit ihtiyacının bulunduğunu belirten Kaya, "Borsalardaki sert düşüş özellikle teminat tamamlama ihtiyacı olanların ellerindeki altın ve gümüşü satmasına neden oldu" dedi. Ayrıca Körfez ülkelerinin yaşadığı ekonomik kayıplar nedeniyle bu ülkelerin de altın ve gümüş satışına yöneldiğini vurguladı.
 

Petrol piyasası

Petrol piyasasına ilişkin kritik seviyeleri paylaşan Kaya, “Petrol 106 doların üzerinde kaldıkça yeniden 120 dolar seviyesini ve üstünü test edecek” ifadelerini kullandı. Çatışmaların büyümesi halinde fiyatların 130–135 dolar bandına çıkabileceğini belirtti.
 

ALTIN İÇİN KRİTİK SEVİYE

Altın için teknik seviyelere de değinen Kaya, “5000–4900 bölgesi kırıldı, 4850 kaybedildi ve 4500 seviyesinde kapanış geldi” diyerek aşağı yönlü risklere dikkat çekti. 4325 seviyesinin kritik destek olduğunu belirten Kaya, bu seviyenin kırılması halinde daha sert düşüşlerin görülebileceğini ifade etti. 

gümüş

Gümüşte ise 65 seviyesinin kritik olduğunu, kırılması durumunda 54 ve 46 seviyelerine kadar geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.
 

Kripto para piyasası

BITCOIN SERT DÜŞEBİLİR

Kripto para piyasasına da değinen Kaya, Bitcoin’de 73.500–74.000 bandının önemli direnç olduğunu belirterek, “65.000 kırılırsa 53.000–45.000 bandına sert düşüş olabilir” dedi.
 

Borsa İstanbul

NAKİT UYARISI

Borsa İstanbul için ise 12.900 seviyesini kritik destek olarak işaret eden Kaya, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve savaşın uzamasının Türkiye ekonomisini de olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Bu süreçte yatırımcıların bir miktar nakitte kalmasının faydalı olabileceğini ifade etti.

 

petrol fiyatları

Son olarak önümüzdeki hafta ekonomik veri akışının zayıf olduğunu belirten Kaya, piyasaların yönünü belirleyecek ana unsurun Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatları olacağını vurguladı.

