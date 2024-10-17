Altın fiyatları rekor kırdı! Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte 17 Ekim 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

17 Ekim 2024 07:19 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 07:21

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi olasılığı ve Orta Doğu'daki gerilimin artması nedeniyle altın fiyatları rekor kırdı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 17 Ekim 2024 altın fiyatları...

Piyasaların gözü Merkez Bankası​'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Altın piyasasında en düşük 3 milyon 54 bin lira, en yüksek 3 milyon 66 bin 399,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,9 artışla 3 milyon 66 bin 399,50 lira oldu. Altın fiyatları​ güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın​ 2.944,84 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.044,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 17 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.944,75

Satış 2.944,84

17 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.986,00

Satış 5.044,00

17 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.943,00

Satış 10.082,00

17 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.886,00

Satış 20.093,00

17 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.677,42

Satış 2.677,94