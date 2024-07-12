Altın fiyatları rekor kırdı! İşte 12 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

12 Temmuz 2024 07:20 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 08:30

İslam Memiş gümüş ve altın fiyatı için uyardı! "Hesabında 10 bin TL olan..."

İslam Memiş gümüş ve altın fiyatı için uyardı! "Hesabında 10 bin TL olan..."

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi haziran ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda ise yüzde 3 artış gösterdi.

Haziran ayı enflasyonunun, yıllık bazda piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmesiyle gram altın rekor kırdı.

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 553 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 200 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 12 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

12 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.553,45

Satış 2.553,91

12 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.125,00

Satış 4.200,00

12 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.276,00

Satış 8.393,00

12 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.529,00

Satış 16.737,00

12 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.408,62

Satış 2.408,99