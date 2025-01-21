Altın fiyatları rekor kırdı! İşte 21 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

21 Ocak 2025 07:30 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 07:32

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. ABD'de ikinci Trump döneminin başlamasıyla piyasalar hareketlendi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 21 Ocak 2025 altın fiyatları...

ABD​'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı. Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla piyasalar hareketlendi. Altın fiyatları rekor kırdı. Ons altın güne 2724 dolar seviyesinden başladı. Serbest piyasada gram altın 3.118,16 TL'den, çeyrek altın ise 5.130,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 21 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları... 21 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR? Alış 3.117,64 Satış 3.118,16 21 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Alış 5.081,00 Satış 5.130,00 21 OCAK 2025 YARIM NE KADAR? Alış 10.163,00 Satış 10.259,00 21 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Alış 20.263,00 Satış 20.434,00 21 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI Alış 2.725,58 Satış 2.725,95 İlgili Haberler Dev bankadan altında yeni rekor tahmini Trump sonrası piyasalar nasıl etkilenecek? İslam Memiş altın için yeni senaryoyu açıkladı