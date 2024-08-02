Altın fiyatları rekor seviyede! İşte 2 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

02 Ağustos 2024 07:18 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 08:14

ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Ortadoğu'daki gerilimin tırmanması, altın fiyatlarını etkiliyor.

Altın güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2.619,23 TL'den, çeyrek altın ise 4.325,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 2 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

2 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.618,72

Satış 2.619,23

2 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.242,00

Satış 4.325,00

2 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.511,00

Satış 8.643,00

2 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.996,00

Satış 17.233,00

2 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.457,66

Satış 2.457,53