Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 17 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

17 Temmuz 2024 07:20 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 07:51

Borsada tüm zamanların rekoru! Bist 100 endeksinden en çok kazandıran belli oldu

Borsada tüm zamanların rekoru! Bist 100 endeksinden en çok kazandıran belli oldu

Gram altın tüm zamanların zirvesinde: Trump'ın bir kelimesi yetti! Altın fiyatları için 2 kritik gelişme

Gram altın tüm zamanların zirvesinde: Trump'ın bir kelimesi yetti! Altın fiyatları için 2 kritik gelişme

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi üzerine 42 dolar yükselişle 2 bin 464 doları aşarak rekor yeniledi.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 627 TL'den çeyrek altın ise 4 bin 323 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 17 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.627,50

Satış 2.627,50

17 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.254,00

Satış 4.323,00

17 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.535,00

Satış 8.640,00

17 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.043,00

Satış 17.227,00

17 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.471,60

Satış 2.472,01