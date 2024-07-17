Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 17 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 17 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 07:20 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 07:51
Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 17 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Gram altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 17 Temmuz 2024 altın fiyatları...

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın eylül ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi üzerine 42 dolar yükselişle 2 bin 464 doları aşarak rekor yeniledi.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2 bin 627 TL'den çeyrek altın ise 4 bin 323 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 17 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 17 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

17 TEMMUZ 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.627,50

Satış 2.627,50

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 17 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

17 TEMMUZ 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.254,00

Satış 4.323,00

17 TEMMUZ 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.535,00

Satış 8.640,00

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 17 Temmuz 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim

17 TEMMUZ 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.043,00

Satış 17.227,00

17 TEMMUZ 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.471,60

Satış 2.472,01

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...