Altın fiyatları rekora koşuyor! Gram altın, çeyrek altın uçtu! İşte 23 Kasım 2024 altın fiyatları

23 Kasım 2024 07:06 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 07:16

Altın fiyatları, Rusya-Ukrayna gerginliğinin tırmanmasının ardından yükselmeye devam ediyor. Gram altın 3 bin TL seviyesini gördü. İşte 23 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Altında "Ajda Bilezik" çılgınlığı! Hem takı hem de yatırım aracı: Kuyumculuk sektörüne can suyu oldu

Altında "Ajda Bilezik" çılgınlığı! Hem takı hem de yatırım aracı: Kuyumculuk sektörüne can suyu oldu

Ons altın uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 696 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 135 bin lira oldu. Serbest piyasada gram altın​ 3.005,89 TL'den, çeyrek altın​ ise5.193,00TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARI​ NE KADAR OLDU?

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 23 Kasım 2024 çeyrek altın, yarım altın​ ve gram altın alış-satış fiyatları...

23 KASIM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.005,41

Satış 3.005,89

23 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.110,00

Satış 5.193,00

23 KASIM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 10.221,00

Satış 10.388,00

23 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.381,00

Satış 20.681,00

23 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.705,79

Satış 2.706,24