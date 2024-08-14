Altın fiyatları rekora yakın seyrediyor! İşte 14 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

14 Ağustos 2024 07:24 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 07:35

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 688 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 693 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 3,2 artışla 2 milyon 693 bin lira oldu.

Serbest piyasada gram altın şu sıralar 2.651,91 TL'den, çeyrek altın ise 4.327,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 14 Ağustos 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

14 AĞUSTOS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.651,91

Satış 2.652,28

14 AĞUSTOS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.327,00

Satış 4.399,00

14 AĞUSTOS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.682,00

Satış 8.790,00

14 AĞUSTOS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 17.336,00

Satış 17.527,00

14 AĞUSTOS 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.461,41

Satış 2.461,43