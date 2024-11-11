Altın fiyatları sert düşmeye devam ediyor! 11 Kasım 2024 gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları

11 Kasım 2024 07:33 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 07:36

Altın fiyatları, ABD Başkanlık seçiminin ardından yaşanan dalgalanmayla birlikte düşmeye devam ediyor. İşte 11 Kasım 2024 gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına sinyal! "Benim için alım zamanı gelmiştir"

İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına sinyal! "Benim için alım zamanı gelmiştir"

Kasım 2024 itibarıyla Türkiye’de altın fiyatları dalgalı bir seyir izliyor. Küresel ve yerel ekonomik gelişmelerin etkisiyle şekillenen altın fiyatları, özellikle ABD başkanlık seçimlerinin ardından oluşan belirsizlik, Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) politika kararları ve ABD’deki ekonomik veriler gibi faktörlerden önemli ölçüde etkileniyor. Son dönemde, Fed’in faiz indirimi beklentilerinin yükselmesi dünya genelinde altın fiyatlarında yukarı yönlü bir harekete neden olmuş durumda. Buna rağmen Türkiye’de altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor.

11 KASIM ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarındaki yükselişe, jeopolitik riskler ve yatırımcıların güvenli liman arayışı öncülük ederken, ABD tarım dışı istihdam verisi gibi ekonomik göstergeler de altın piyasası üzerinde etkili oluyor.

Türkiye’de yüksek enflasyon, altına olan talebi artırmış durumda. Uzmanlar, altın fiyatlarının kısa vadede yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini tahmin ederken, Fed’in alacağı kararlar ve küresel ekonomik gelişmeler bu trendin sürdürülebilirliğini etkileyecek faktörler arasında gösteriliyor.

11 KASIM GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Türkiye’de gram altın, 2.949 TL seviyesine kadar gerilemiş durumda.

11 KASIM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.954,00

Satış 5.006,00

11 KASIM 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.910,00

Satış 10.007,00

11 KASIM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.819,00

Satış 19.944,00

11 KASIM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.669,85

Satış 2.670,23