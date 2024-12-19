Altın fiyatları sert düştü! İşte 19 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

19 Aralık 2024 07:09 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 07:20

Piyasaların merakla beklediği FED kararı sonrası altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...