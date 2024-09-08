Altın fiyatları sert düştü! İşte 8 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı

08 Eylül 2024 07:13 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 07:42

Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Eylül 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları geçen hafta yaşanan güçlü çıkış ivmesinin ardından haftanın sonuna girerken adeta çakıldı. Gram altın yeden 2.800 lira seviyesinin altına inerken, bu durum, piyasa uzmanları tarafından yeni bir alım fırsatı olarak yorumlandı.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Amerikan Merkez Bankası Fed’in geçen hafta eylüldeki olası faiz indirimini fiyatlayan altın rekor kırmıştı. Ancak ardından gelen düşüşte 25 yerine 50 baz puan indirimin şu aşamada uzak bir ihtimal görülmesi etkili oldu.

Peki güncel altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını ne kadar? İşte 8 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları..

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2.727 TL, çeyrek altın ise 4.612 TL seviyesinden işlem görüyor. Altın ons fiyatı ise 2.496 lira seviyesinde.

8 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.726 TL

Satış 2.727 TL

8 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.501 TL

Satış 4.586 TL

8 EYLÜL 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.027 TL

Satış 9.161 TL

8 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 18.032 TL

Satış 18.271 TL

8 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.497,13

Satış 2.497,69