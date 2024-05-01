Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! İşte 1 Mayıs gram altın, çeyrek altın fiyatları...

01 May 2024 08:03 - Güncelleme : 01 May 2024 11:07

Altın fiyatları için kritik gün geldi. Altında yaşanan düşüş sonrası gözler Fed faiz kararına çevrildi. Fed kararı bugün saat 21.00’da açıklanacak.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 415 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu.

Gram altın şu sıralar 2 bin 382 TL'den, çeyrek altın ise 3 bin 983 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 1 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

1 MAYIS 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.381,61

Satış 2.382,05

1 MAYIS 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 3.914,00

Satış 3.983,00

1 MAYIS 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 7.852,00

Satış 7.990,00

1 MAYIS 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 15.631,00

Satış 15.871,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.286,09

Satış 2.286,42