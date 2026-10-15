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Altın fiyatları tepetaklak! Şimdi ne olacak? Tuna Kaya açıkladı

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:30
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:30
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1
Altın, gümüş, döviz ve Borsa

Altın fiyatlarında düşüşne zaman son bulacak?  Ekonomist Tuna Kaya, ABD enflasyon verilerinin ardından piyasalarda yaşanan sert hareketleri değerlendirdi. Altın, gümüş, döviz ve Borsa İstanbul’a ilişkin kritik seviyelere dikkat çeken Kaya, ekim ayının sıkıntılı geçebileceğini belirterek yatırımcılara nakit pozisyonlarını koruma uyarısında bulundu.
 

2
ABD TÜFE verileri

Piyasaların merakla beklediği ABD TÜFE verileri dün saat 15.30 itibarıyla açıklandı. Gelen veriler piyasalarda şok etkisi oluşturdu. Altın önemli bir düşüş kaydederek 4.100 dolar seviyesinin altına geriledi. Gümüş de kritik 55 dolar seviyesine yaklaştı.


 

3
gram altın

Ekonomist Tuna Kaya, Youtube kanalında yaptığı açıklamada "Gram altın 6.500 lira seviyesinin altına geriledi. Dolar/TL 49,39 seviyesinde bulunurken Euro/TL tarafında düşüş devam ediyor. Euro/TL de 54,98 seviyesinde."

 

4
dolar endeksinin yükselmesi

Bunun nedeni, dolar endeksinin yükselmesiyle Euro/dolar paritesinin gerilemesi. Euro/dolar paritesi bu kanalın alt taban bandına indi ve buradaki desteği de kırdı. Önümüzdeki dönemde Euro aleyhine gelişmelerin devam etmesini bekliyoruz. Avrupa'da işler iyiye gitmiyor.
 

5
Altın fiyatları tepetaklak! Şimdi ne olacak? Tuna Kaya açıkladı

Altına döndüğümüzde, fiyatın kritik 4.100 dolar bandında bulunduğunu görüyoruz. Burası önemli bir destek ve eşik seviyesi. 

6
Altın, daha önce 7 Ekim tarihinde

DAHA ÖNCE DESTEK BULMUŞTU

Altın, daha önce 7 Ekim tarihinde de bu seviyeye gelmiş ve buradan destek bulmuştu. Ardından 4.250 dolar seviyesine yükselmiş ancak bu seviyeyi aşamamıştı. Altında ilk kritik destek bölgesi 4.100 dolar, ana destek seviyesi ise 4.000 dolar olarak öne çıkıyor" dedi.
 

7
Altındaki düşüş

Kaya, "Altındaki düşüş devam ediyor. Özellikle açıklanan son veriler, Fed'in faiz artışlarına devam edebileceği ve faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceği yönündeki kaygıları artırdı. Ancak bu beklenti kısa vadeli bir görünüm oluşturuyor. Orta ve uzun vadede altındaki genel yükseliş hareketinin devam etmesini bekliyoruz. Bu çerçevede 4.100-4.000 dolar aralığı, henüz altın almamış ve alım yapmak isteyenler için kademeli alım fırsatı bölgesi olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

8
gümüşteki sert düşüş devam ediyor

"Gümüşte ise fiyat 60 doların altına gerilemiş ve düşen kanalın alt bandını da kırmış durumda. Gümüşte kritik 56 dolar seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye oldukça önemli bir destek bölgesi. Gümüşteki sert düşüş devam ediyor" diyen Kaya, 56 doların altına inilmesi durumunda 52-53 dolar seviyelerinin son derece kritik olduğundan bahsetti.

9
Gümüşün artık bu seviyelerden toparlanması

Gümüşün artık bu seviyelerden toparlanması gerektiğinin altını çizen Kaya, "Bununla birlikte, kısa vadeli düşüşlerin orta ve uzun vadede önemli bir alım fırsatı oluşturabileceğini düşünüyoruz.
 

10
Platin

Platinde daha önce kritik 1.690 dolar seviyesi kırılmıştı. Şimdi ise 1.579 dolar seviyesini takip ediyoruz. Bakır diğer metallere kıyasla daha güçlü duruyor. Bakırda takip ettiğimiz destek bölgesi, yükselen trendin geçtiği alan. Bu bölge şu anda 653 seviyesinden geçiyor" dedi.
 

11
borsa istanbul

Kaya "Borsa İstanbul tarafında ise 12.000 seviyesi kritik önem taşıyor. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 11.000'li seviyelere kadar geri çekilme görebiliriz. Bu süreçte 11.500 puan desteği de takip edilmeli."

12
Borsa İstanbul

"Dolar bazında izlediğimiz kritik seviye ise 250 dolar. Borsa İstanbul bu seviyenin altında kaldığı sürece 225 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir" dedi.
 

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ABD'de enflasyon verileri

ABD'de enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, önümüzdeki süreçte Fed'in faiz artırma olasılığını güçlendirdi. Faizlerin yükselmesi elbette piyasalar üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilir. Ayın 28'inde Fed'in faiz kararı açıklanacak. Enflasyon verileri bu karar üzerinde olumsuz bir etki oluşturabilir.

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FED FAİZLERİ SABİT TUTMAYI TERCİH EDEBİLİR

FED FAİZLERİ SABİT TUTMAYI TERCİH EDEBİLİR

Kaya, "Ancak 3 Kasım'da yapılacak seçimler de dikkate alındığında Fed faizleri sabit tutmayı tercih edebilir. Özellikle gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonda da yükselişin devam etmesi, piyasalardaki kaygıları artırıyor" dedi.
 

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Altın fiyatları tepetaklak! Şimdi ne olacak? Tuna Kaya açıkladı

"Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ekim ayı oldukça sıkıntılı geçebilir. Bu nedenle kasım seçimleri sonrasına kadar nakit oranını yüzde 40 seviyesinde tutmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Altın ve gümüşteki mevcut varlıklarımızı tutmaya devam ediyoruz. Daha önce de belirttiğimiz üzere hem ABD borsalarındaki hem de kripto varlıklardaki mevcut pozisyonlarımızı azaltmakta fayda var" ifadelerin kullandı.

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Altın ve gümüşte yaşanan geri çekilmeler

Bu varlıklardaki pozisyonlarımızı bir miktar daha azaltabiliriz çünkü düşüşler devam edebilir. Altın ve gümüşte yaşanan geri çekilmeler ise alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

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