Altın fiyatları tepetaklak! Şimdi ne olacak? Tuna Kaya açıkladı

"Daha önce de ifade ettiğimiz gibi ekim ayı oldukça sıkıntılı geçebilir. Bu nedenle kasım seçimleri sonrasına kadar nakit oranını yüzde 40 seviyesinde tutmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Altın ve gümüşteki mevcut varlıklarımızı tutmaya devam ediyoruz. Daha önce de belirttiğimiz üzere hem ABD borsalarındaki hem de kripto varlıklardaki mevcut pozisyonlarımızı azaltmakta fayda var" ifadelerin kullandı.