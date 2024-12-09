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Altın fiyatları toparlanıyor! İşte 9 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
09 Aralık 2024 08:06 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 08:08

Altın fiyatları Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından çok merak edilen yeni hafta açılışını yukarı yönlü yaptı. İşte 9 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Art arda kırdığı rekorların ardından geçtiğimiz son birkaç haftayı dalgalı seyirle geçiren altın fiyatları​ geçtiğimiz hafta yönünü aşağıya çevirmişti. Bu durumun arkasında fiyatların aşağıyı göstermesiyle birlikte gelen panik satışları da etkili oldu. Bunun yanında hafta sonu güney doğu komşumuz Suriye​'de yaşananların ardından altın fiyatları yeni haftayı nasıl açacak, büyük merak konusu olmuştu. Merak giderildi ve altın piyasasından ilk veriler geldi. İşte 9 Aralık 2024 altın fiyatları.

9 ARALIK ALTIN FİYATLARI.. GÜN YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Suriye'deki karışıklığın da etkisiyle yatırımcılar yine güvenli liman olarak gördükleri altına rağbet etti. Bu durum fiyatları bin nebze yukarı taşıdı. Geçen haftayı 2.942 TL seviyesinden kapatan gram altın yeni haftayı 2.951 liradan açtı.

9 ARALIK 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.951,39

Satış 2.951,94

Altın fiyatları toparlanıyor! İşte 9 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

9 ARALIK 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.907,00

Satış 4.960,00

9 ARALIK 2024 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 9.846,00

Satış 9.920,00

9 ARALIK 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.629,00

Satış 19.763,00

Altın fiyatları toparlanıyor! İşte 9 Aralık 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

9 ARALIK 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.635,73

Satış 2.636,20

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Kaynak: tgrthaber.com
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