Altın fiyatları Trump depremi sonrası hızlı toparlandı! İşte 29 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

29 Ocak 2025 07:34 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 08:03

Altın fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları sonrası yaşadığı sert düşüşün ardından çabuk toparlandı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Ocak 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları rekorlarla sürdürdüğü çıkışına ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamalarıyla ara vermişti. Trump'ın OPEC'e fiyat düşürme ve gümrük vergilerinde artırım çağrısı sonrası petrol fiyatları düşüşe geçerken altın da yönünü aşağı çevirmişti. Ancak gün içinde durum tersine dönmüş, 3.137 liraya kadar düşen gram altın kayıplarını büyük oranda geri almıştı. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

29 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.175,53 TL

Satış 3.175,86 TL

29 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.170,00 TL

Satış 5.212,00 TL

29 OCAK 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 10.339,00 TL

Satış 10.425,00 TL

29 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.615,00 TL

Satış 20.764,00 TL

29 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.762,49 dolar

Satış 2.762,77 dolar