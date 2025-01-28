Altın fiyatları Trump etkisiyle sert düştü! İşte 28 Ocak 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

28 Ocak 2025 07:26 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 07:29

Altın fiyatları ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve ticaret savaşı endişeleriyle sert düşüş yaşadı. Peki Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Ocak 2025 altın fiyatları...

Altın fiyatları geçen haftadan bu yana rekorlarla sürdürdüğü çıkışına ABD Başkanı Donald Trump'un açıklamalarıyla son verdi. Trump'ın OPEC'e fiyat tarifelerini düşürme çağrısı ve piyasaları sarsan ticaret hamleleri nedeniyle petrol fiyatları düşüşe geçince altında da paralel bir seyir gözlendi. Dolar kuru da Trump’ın açıklamalarının ardından değer kazanırken bu durum, genellikle dolara zıt yönde hareket eden altının yükselişini sınırladı. Altın ons başına 2.742 dolara yakın işlem gördü. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

28 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.148,57 TL

Satış 3.148,98 TL

28 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.132,00 TL

Satış 5.178,00 TL

28 OCAK 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 10.263,00 TL

Satış 10.358,00 TL

28 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 20.463,00 TL

Satış 20.628,00 TL

28 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.740,37 dolar

Satış 2.740,57 dolar