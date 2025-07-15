Altın fiyatları Trump rüzgarıyla uçuşta! İşte 15 Temmuz gram altın, çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz hafta inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı. Gram altın 4.338 TL, çeyrek altın ise 7.090,00 liradan işlem görüyor. İşte 15 Temmuz 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle hareketlilik sürüyor. Özellikle gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 4.338,38 TL'den, çeyrek altın ise 7.090,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 15 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

15 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 4.337,88 TL

Satış: 4.337,24 TL

15 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.024,00 TL

Satış: 7.090,00 TL

15 TEMMUZ 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 14.034,00 TL

Satış: 14.180,00 TL

15 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR

Alış: 28.010,00 TL

Satış: 28.230,00 TL

15 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI NE KADAR?

Alış: 3.355,85 USD

Satış: 3.356,22 USD