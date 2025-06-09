Altın fiyatları uçacak iddiası! Trump - Musk krizi sonrası rekor fiyat tahminini verdiler

ABD’de Trump’ın “Büyük Güzel Yasa Tasarısı" ve Elon Musk’la arasının açılması ekonomi cephesinde sarsıntıya neden oldu. Riskler tırmandıkça güvenli liman altın bir anda gözde yatırım aracı oldu. Uzmanlara göre ons altın 4 bin dolara, hatta 4.500 dolara yükselebilir.

2025’te rekorlar kıran altın fiyatlarında bir sonraki rallinin nedeninin ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni yasa tasarısı olabileceği öngörüldü.

ABD ekonomisindeki belirsizlikler altın fiyatlarını yukarı çekerken, Trump’ın seçimlerde kendisine büyük destek veren dünyanın en zengin ismi Elon Musk ile arasının açılmasına neden olan ve “Büyük Güzel Yasa Tasarısı” diye tanımladığı düzenleme, piyasalarda yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Bu gelişmeler ışığında ons altının bu yıl 4 bin dolara yaklaşabileceği öngörülüyor.

ALTIN SENARYOLARI

Ekonomim'de yer alan habere göre, Dünya Altın Konseyi, ABD’deki siyasi ve ekonomik gelişmelere dikkat çektiği değerlendirmesinde, yeni yasa tasarısının ve ABD’nin kredi notuna dair risklerin altın talebini artırabileceğine işaret etti. Özellikle borç sürdürülebilirliği konusundaki endişeler, yatırımcıları ABD Hazine tahvillerinden uzaklaştırırken, güvenli liman olarak altına yönelimi güçlendirebilir. Konsey, tahvil getirilerindeki yükselişin bile altın için olumsuz bir tablo yaratmadığını belirtti.

YÜZDE 20 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ VAR

Varlık yönetim devi State Street, 3.310 dolar seviyesinde seyreden ons altının orta vadede yüzde 20 yükseliş potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. “Makroekonomik koşullar uygun olursa – özellikle stagflasyonun sona ermesi ve dolarizasyon sürecinin yavaşlaması gibi – altının önümüzdeki 6 ila 9 ayda 4 bin dolara ulaşması mümkün” açıklamasını yaptı. Bu senaryonun gerçekleşme olasılığı ise yüzde 30 olarak hesaplandı.

5 YILDA 11 KAT ARTIŞ

Altında uzun vadede yaşanan artış da dikkat çekiyor. Goldman Sachs, “yüksek risk” senaryosunda 2025 yılı sonunda ons altının 4 bin 500 dolara kadar çıkabileceğini belirtirken, daha temkinli “baz senaryo” tahminini 3 bin 700 dolar olarak açıkladı.

GRAM ALTIN ÇILDIRDI

Gram altın cephesinde ise son 5 yılda yaşanan yükseliş neredeyse inanılmaz. 5 yıl önce 366 lira olan gram altın, geçtiğimiz haftayı 4.291 lira seviyesinden tamamladı. Yani gram altın, yatırımcısına son 5 yılda yüzde 1.072 oranında kazandırdı.