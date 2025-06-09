Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Altın fiyatları uçacak iddiası! Trump - Musk krizi sonrası rekor fiyat tahminini verdiler

ABD’de Trump’ın “Büyük Güzel Yasa Tasarısı" ve Elon Musk’la arasının açılması ekonomi cephesinde sarsıntıya neden oldu. Riskler tırmandıkça güvenli liman altın bir anda gözde yatırım aracı oldu. Uzmanlara göre ons altın 4 bin dolara, hatta 4.500 dolara yükselebilir.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Altın fiyatları uçacak iddiası! Trump - Musk krizi sonrası rekor fiyat tahminini verdiler
KAYNAK:
Ekonomim
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 09:54

2025’te rekorlar kıran altın fiyatlarında bir sonraki rallinin nedeninin ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni yasa tasarısı olabileceği öngörüldü.
ABD ekonomisindeki belirsizlikler altın fiyatlarını yukarı çekerken, Trump’ın seçimlerde kendisine büyük destek veren dünyanın en zengin ismi Elon Musk ile arasının açılmasına neden olan ve “Büyük Güzel Yasa Tasarısı” diye tanımladığı düzenleme, piyasalarda yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Bu gelişmeler ışığında ons altının bu yıl 4 bin dolara yaklaşabileceği öngörülüyor.

Altın fiyatları uçacak iddiası! Trump - Musk krizi sonrası rekor fiyat tahminini verdiler

ALTIN SENARYOLARI

Ekonomim'de yer alan habere göre, Dünya Altın Konseyi, ABD’deki siyasi ve ekonomik gelişmelere dikkat çektiği değerlendirmesinde, yeni yasa tasarısının ve ABD’nin kredi notuna dair risklerin altın talebini artırabileceğine işaret etti. Özellikle borç sürdürülebilirliği konusundaki endişeler, yatırımcıları ABD Hazine tahvillerinden uzaklaştırırken, güvenli liman olarak altına yönelimi güçlendirebilir. Konsey, tahvil getirilerindeki yükselişin bile altın için olumsuz bir tablo yaratmadığını belirtti.

Altın fiyatları uçacak iddiası! Trump - Musk krizi sonrası rekor fiyat tahminini verdiler

YÜZDE 20 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ VAR

Varlık yönetim devi State Street, 3.310 dolar seviyesinde seyreden ons altının orta vadede yüzde 20 yükseliş potansiyeli taşıdığına dikkat çekti. “Makroekonomik koşullar uygun olursa – özellikle stagflasyonun sona ermesi ve dolarizasyon sürecinin yavaşlaması gibi – altının önümüzdeki 6 ila 9 ayda 4 bin dolara ulaşması mümkün” açıklamasını yaptı. Bu senaryonun gerçekleşme olasılığı ise yüzde 30 olarak hesaplandı.

Altın fiyatları uçacak iddiası! Trump - Musk krizi sonrası rekor fiyat tahminini verdiler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş’ten kritik uyarı: "Yok olmaya doğru gidiyor"

5 YILDA 11 KAT ARTIŞ

Altında uzun vadede yaşanan artış da dikkat çekiyor. Goldman Sachs, “yüksek risk” senaryosunda 2025 yılı sonunda ons altının 4 bin 500 dolara kadar çıkabileceğini belirtirken, daha temkinli “baz senaryo” tahminini 3 bin 700 dolar olarak açıkladı.

Altın fiyatları uçacak iddiası! Trump - Musk krizi sonrası rekor fiyat tahminini verdiler
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güncel altın fiyatları ve döviz kurları ne kadar? İşte 9 Haziran piyasadan ilk rakamlar

GRAM ALTIN ÇILDIRDI

Gram altın cephesinde ise son 5 yılda yaşanan yükseliş neredeyse inanılmaz. 5 yıl önce 366 lira olan gram altın, geçtiğimiz haftayı 4.291 lira seviyesinden tamamladı. Yani gram altın, yatırımcısına son 5 yılda yüzde 1.072 oranında kazandırdı.

Sıkça Sorulan Sorular

BÜYÜK GÜZEL YASA TASARISI NEDİR?
Büyük Güzel Yasa Tasarısı, 2025 sonunda sona ermesi planlanan 2017 Vergi Kesintileri ve İş Yasası'nın önemli hükümlerinin uzatılmasını içeriyor. Yasalaşması halinmde tasarı askeri olmayan hükümet harcamalarında kesintiler ve daha sıkı uygunluk gereklilikleri yoluyla Ek Gıda Yardım Programı (SNAP) ve Medicaid'e yapılan harcamaları önemli ölçüde kesiyor.
ETİKETLER
#elon musk
#elon musk
#altın fiyatları
#gram altın
#Donald Trump
#kilogram altın
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.