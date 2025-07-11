Altın fiyatları uçtu! İşte 11 Temmuz 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Hafta boyu inişli çıkışlı bir seyir izleyen altın haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın 4.307,41 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki ons altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 11 Temmuz 2025 altın fiyatları...

Küresel piyasalar ABD ile diğer ülkeler arasındaki tarife gerilimi ve FED'in bu yıl faiz indirimine gideceği beklentisiyle hareketlendi. Altın piyasasında en düşük 4 milyon 289 bin lira, en yüksek 4 milyon 297 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün gün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 295 bin lira oldu.

Altın fiyatları 11 Temmuz Cuma haftanın son işlem gününe ise yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 4.307,41 TL'den, çeyrek altın ise 7.075,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK!

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 11 Temmuz 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

11 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 4.306,84

Satış 4.307,41

11 TEMMUZ 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 7.014,00

Satış 7.075,00

11 TEMMUZ 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 14.029,00

Satış 14.151,00

11 TEMMUZ 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 27.970,00

Satış 28.172,00

11 TEMMUZ 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 3.334,31

Satış 3.334,62