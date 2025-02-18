Altın fiyatları uçtu! İşte 18 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

İstanbul
Altın piyasasında en düşük 3 milyon 344 bin lira, en yüksek 3 milyon 460 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 454 bin lira oldu.
Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 3.389,49 TL'den, çeyrek altın ise 5.695,00 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte 18 Şubat 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
Alış 3.388,81
Satış 3.389,49
Alış 5.649,00
Satış 5.695,00
Alış 11.298,00
Satış 11.391,00
Alış 22.522,00
Satış 22.684,00
Alış 2.907,67
Satış 2.908,17