Altın fiyatları vatandaşı kuyumcuya koşturdu

ABD Başkanı Trump'ın ilan ettiği ticaret savaşı sonrası değer kazanan altın, haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar gerileyince vatandaşlar da kuyumcularda uzun kuyruklar oluşturdu.

Küresel piyasalardaki dalgalanmaya ek olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşının fitilini ateşleyerek aldığı vergi tedbirlerini açıklaması geçen hafta altın fiyatlarında yükselişe neden olmuştu.

Pazartesi itibarıyla hem ABD borsalarında hem de ons altında sert düşüşler görülünce yatırımcıların hesabı değişti. Altındaki düşüş, elindeki altını bozdurmak isteyenleri de alım yapmak için durumu fırsat bilenleri de kuyumculara koşturdu.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Geçen hafta 3 bin 160 dolar seviyesinde bulunan ons altın, 2 bin 956 dolar seviyelerine kadar düştü. Geçtiğimiz günlerde 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, 3 bin 680 lira seviyelerine kadar geriledi. Vatandaşlar, altın fiyatlarının gerilemesiyle Kuyumcukent AVM'deki kuyumcularda kuyruklar oluşturdu.

GEÇEN HAFTAKİ KAZANÇ UZUN SÜRMEDİ

Haftanın ilk işlem gününde 2 bin 956 dolara kadar gerileyen ons altınla birlikte geçen hafta 3 bin 830 lira seviyelerine kadar çıkan gram altın, yeni haftanın ilk iş günlerinde 3 bin 780 lira seviyelerine kadar geriledi. Gram altın 3 bin 680 liradan, çeyrek altın 6 bin 204 liradan, yarım altın 12 bin 299 liradan ve tam altın ise 24 bin 348 liradan satılıyor.