Altın fiyatları ve dolar kuru için ilk veriler geldi İşte 16 Şubat piyasalarda son durum

İstanbul
Altın fiyatları ve dolar başta olmak üzere döviz kurları 16 Şubat 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, heyecanlı bir bekleyişe neden oluyor. Peki bugün Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 16 Şubat 2025 altın fiyatları ve döviz kurları..
Alış 3.307,64
Satış 3.308,25
Alış 3.360,93
Satış 3.361,58
Alış 5.564,00
Satış 5.623,00
Alış 11.129,00
Satış 11.246,00
Alış 22.189,00
Satış 22.398,00
Alış 2.885,16
Satış 2.885,88
16 Şubat Pazar günü İstanbul serbest piyasada güncel döviz kurları şöyle:
Dolar/TL: 36,2613
Euro/TL: 38,0333