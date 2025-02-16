Altın fiyatları ve dolar kuru için ilk veriler geldi İşte 16 Şubat piyasalarda son durum

Altın fiyatları ve dolar başta olmak üzere döviz kurları 16 Şubat 2025 Pazar günü yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, heyecanlı bir bekleyişe neden oluyor. Peki bugün Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel dolar kuru kaç TL? İşte 16 Şubat 2025 altın fiyatları ve döviz kurları..

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU? (16 ŞUBAT)

Alış 3.307,64

Satış 3.308,25

16 ŞUBAT 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.360,93

Satış 3.361,58

16 ŞUBAT 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.564,00

Satış 5.623,00

16 ŞUBAT 2025 YARIM NE KADAR?

Alış 11.129,00

Satış 11.246,00

16 ŞUBAT 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 22.189,00

Satış 22.398,00

16 ŞUBAT 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.885,16

Satış 2.885,88

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR OLDU? (16 ŞUBAT PAZAR)

16 Şubat Pazar günü İstanbul serbest piyasada güncel döviz kurları şöyle:

Dolar/TL: 36,2613

Euro/TL: 38,0333