Altın fiyatları ve dolar kuru ne durumda? Piyasalardan ilk veriler geldi | 19 Ocak 2025 Pazar  

19 Ocak 2025 09:54 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 09:59

Altın fiyatları ve dolar kuru 19 Ocak 2025 Pazar sabahı itibarıyla belli oldu. İşte gram altın, çeyrek altın fiyatları ve dolar fiyatı ve güncel döviz kurları...

Altın fiyatları yılbaşının ardından hızlı bir ralliyle rekor üstüne rekor kırdı. Yatırımcıların dikkatli takibinde olan gram altın, çeyrek altın fiyatları 19 Ocak Pazar günü yine piyasaların gündeminde ilk sırada. Bunun yanında 35.50 TL direnç seviyesini aştıktan sonra 36 TL seviyesine doğru istikrarlı çıkışını sürdüren dolar kuru da yine merak edilen konular arasında Peki bugün altın fiyatları ne durumda? Gram altın, çeyrek altın, dolar kuru ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları ve döviz kurları…

19 OCAK 2025 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 3.080,73

Satış 3.081,27

19 OCAK 2025 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 5.015,00

Satış 5.065,00

19 OCAK 2025 YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış 10.031,00

Satış 10.132,00

19 OCAK 2025 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.999,00

Satış 20.178,00

19 OCAK 2025 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.700,74

Satış 2.701,27

DOLAR BUGÜN NE KADAR OLDU? (19 OCAK PAZAR)

Güncel dolar kuru bugün 35,4118 TL ve satış 35,5594 TL'den işlem görüyor.

EURO KURU BUGÜN KAÇ TL?

Euro kuru 0.13 düşüşle alış 36,3931 TL ve satış 36,5618 TL seviyesinde.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin ise alış 43,0753 TL, satış 43,2938 TL'den fiyatlanmış durumda.

19 OCAK 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI